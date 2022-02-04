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Какие продукты больше всего подорожали в Украине: аналитики проанализировали цены за две недели

Не останавливают рост цены на сливочное масло

сегодня, 11:16
Автор:

Елизавета Черных
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Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса провели анализ динамики продовольственных цен в Украине за прошедшие две недели. Специалисты рассказали, какие продукты питания подорожали больше всего за этот период. Об этом этом сообщает пресс-служба УКАБ в Facebook. 

Какие продукты больше всего подорожали в Украине: аналитики проанализировали цены за две недели

Какие продукты больше всего подорожали в Украине - фото из открытых источников

Так, рекордсменом по темпам роста стоимости называют белокочанную капусту, цена которой за две недели выросла на 11%. Сейчас килограмм овоща можно приобрести в среднем за 21,59 гривен. Отмечается, что в прошлом году аграрии сократили посевные площади под капусту из-за низкой цены продукта в 2020-м. Кроме того, на рост стоимости повлияло удорожание энергоносителей и фактор сезонности. 

В связи с сезонным фактором, а также увеличением расходов на хранение продукции за две недели увеличились средние цены на морковь — на 10%, лук — на 7%, свеклу — на 7% и картофель — на 5%. 

Не останавливают рост цены на сливочное масло. По состоянию на 3 февраля, стоимость 200 граммовой упаковки составляет 54,46 гривен, что на 7% больше, чем две недели назад. Этот продукт дорожает из-за сокращения производства, роста цен на масло в странах ЕС, а также из-за подорожания сырья для его изготовления. 

С начала 2022 года увеличивается стоимость говядины. За последние две недели цена подскочила на 6% — до 205, 38 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в Украине отмечается снижение объемов производства этого мяса, по результатам прошлого года оно составило 10%. 

Какие продукты больше всего подорожали в Украине: аналитики проанализировали цены за две недели - фото 2

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, как изменятся цены на продукты социальной значимости в Украине. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianAgribusinessClub/photos/a.398512720205624/5004829016240615/
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