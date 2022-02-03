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Что будет с ценами на социальные продукты в Украине, - эксперт озвучила прогноз

Для предприятий, производящих указанные продукты питания, выделяют природный газ по специальной цене

сегодня, 12:55
Автор:

Елизавета Черных
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По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, в ближайшее время в Украине ожидается сдерживание дальнейшего роста стоимости на продукты, которые обладают значительной социальной значимостью. К таким относят подсолнечное масло, яйца, ржано-пшеничный хлеб, мясо птицы, молоко и муку. Об этом эксперт рассказала изданию OBOZREVATEL.

Что будет с ценами на социальные продукты в Украине, - эксперт озвучила прогноз

Что будет с ценами на социальные продукты в Украине - фото из открытых источников

Специалист отметила, что для предприятий, производящих указанные продукты питания, выделяют природный газ по специальной цене. В случае, если компания подает заявку и происходят торги. Такая стоимость практически вдвое меньше, чем рыночная. 

Светлана Литвин отмечает, что первые торги уже прошли 17 января. Поэтому в ближайшее время можно ожидать, что ситуация со стоимостью социальных продуктов стабилизируется. При этом на дальнейшее снижение цен, подчеркивает аналитик, ожидать вряд ли стоит. 

Отметим, что данным Светланы Литвин, в ближайшее время в Украине на 2-3% вырастет стоимость почти всех групп товаров. Среди главных причин подорожания: фактор сезонности, рост цен на энергоносители и нестабильной курса гривны по отношении к мировым валютам. По словам эксперта, в феврале на изменение стоимости продуктов питания обычно влияет сезонный фактор, который особенно характерен для фруктов и овощей. Однако сейчас к нему добавились еще две существенные причины удорожания. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что  в Украине продолжает стремительно дорожать гречневая крупа. В этом месяце в Украине цены на гречку побили все рекорды за практически пять лет. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-gryadet-novoe-podorozhanie-produktov-ekspert-ozvuchila-3-klyuchevyih-prichinyi.htm
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