Что будет с ценами на социальные продукты в Украине, - эксперт озвучила прогноз

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, в ближайшее время в Украине ожидается сдерживание дальнейшего роста стоимости на продукты, которые обладают значительной социальной значимостью. К таким относят подсолнечное масло, яйца, ржано-пшеничный хлеб, мясо птицы, молоко и муку. Об этом эксперт рассказала изданию OBOZREVATEL.

Что будет с ценами на социальные продукты в Украине - фото из открытых источников

Специалист отметила, что для предприятий, производящих указанные продукты питания, выделяют природный газ по специальной цене. В случае, если компания подает заявку и происходят торги. Такая стоимость практически вдвое меньше, чем рыночная.

Светлана Литвин отмечает, что первые торги уже прошли 17 января. Поэтому в ближайшее время можно ожидать, что ситуация со стоимостью социальных продуктов стабилизируется. При этом на дальнейшее снижение цен, подчеркивает аналитик, ожидать вряд ли стоит.

Отметим, что данным Светланы Литвин, в ближайшее время в Украине на 2-3% вырастет стоимость почти всех групп товаров. Среди главных причин подорожания: фактор сезонности, рост цен на энергоносители и нестабильной курса гривны по отношении к мировым валютам. По словам эксперта, в феврале на изменение стоимости продуктов питания обычно влияет сезонный фактор, который особенно характерен для фруктов и овощей. Однако сейчас к нему добавились еще две существенные причины удорожания.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в Украине продолжает стремительно дорожать гречневая крупа. В этом месяце в Украине цены на гречку побили все рекорды за практически пять лет.

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