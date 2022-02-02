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Грядет новое подорожание продуктов в Украине: названы главные причины

На протяжении ближайшего месяца украинцам стоит готовиться к подорожанию практически всех групп товаров

сегодня, 18:52
Автор:

Елизавета Черных
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По данным аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, в ближайшее время в Украине на 2-3% вырастет стоимость почти всех групп товаров. Среди главных причин подорожания: фактор сезонности, рост цен на энергоносители и нестабильной курса гривны по отношении к мировым валютам. При этом могут остановить свой рост цены на социальные продукты. Об этом специалист рассказала изданию OBOZREVATEL.

Грядет новое подорожание продуктов в Украине: названы главные причины

Цены на продукты в Украине - фото из открытых источников

По словам эксперта, в феврале на изменение стоимости продуктов питания обычно влияет сезонный фактор, который особенно характерен для фруктов и овощей. Однако сейчас к нему добавились еще две существенные причины удорожания. 

Одна из них рост цен на энергоносители (газ, электроэнергия). При этом, если упомянутые факторы затрагивают в первую очередь продукты питания отечественного производителя, то изменение курса гривны может влиять на импорт товаров. 

В связи с этим на протяжении ближайшего месяца украинцам стоит готовиться к подорожанию практически всех групп товаров примерно на 2-3%. 

"Естественно, для каждой группы продуктов может дополнительно подключаться свои рыночные причины, но в целом картина такова", – добавила Светлана Литвин. 

Отметим, что в Украине продолжает стремительно дорожать гречневая крупа. В этом месяце в Украине цены на гречку побили все рекорды за практически пять лет. Согласно данным источника, по состоянию на 1 февраля 2022 года ценник на гречку составляет 50,85 грн. Стоит отметить, что в январе этого года гречка обходилась покупателям в 50,20 гривен

Ранее в материале портала "Комментарии" - Цены на ювелирные изделия в Украине взлетят с 1 февраля


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-gryadet-novoe-podorozhanie-produktov-ekspert-ozvuchila-3-klyuchevyih-prichinyi.htm?_gl=1*17nb41t*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MzgxNDY3NC42MzIuMS4xNjQzODE0NzU5LjA.&_ga=2.94210398.2
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