Грядет новое подорожание продуктов в Украине: названы главные причины

По данным аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, в ближайшее время в Украине на 2-3% вырастет стоимость почти всех групп товаров. Среди главных причин подорожания: фактор сезонности, рост цен на энергоносители и нестабильной курса гривны по отношении к мировым валютам. При этом могут остановить свой рост цены на социальные продукты. Об этом специалист рассказала изданию OBOZREVATEL.

Цены на продукты в Украине - фото из открытых источников

По словам эксперта, в феврале на изменение стоимости продуктов питания обычно влияет сезонный фактор, который особенно характерен для фруктов и овощей. Однако сейчас к нему добавились еще две существенные причины удорожания.

Одна из них рост цен на энергоносители (газ, электроэнергия). При этом, если упомянутые факторы затрагивают в первую очередь продукты питания отечественного производителя, то изменение курса гривны может влиять на импорт товаров.

В связи с этим на протяжении ближайшего месяца украинцам стоит готовиться к подорожанию практически всех групп товаров примерно на 2-3%.

"Естественно, для каждой группы продуктов может дополнительно подключаться свои рыночные причины, но в целом картина такова", – добавила Светлана Литвин.

Отметим, что в Украине продолжает стремительно дорожать гречневая крупа. В этом месяце в Украине цены на гречку побили все рекорды за практически пять лет. Согласно данным источника, по состоянию на 1 февраля 2022 года ценник на гречку составляет 50,85 грн. Стоит отметить, что в январе этого года гречка обходилась покупателям в 50,20 гривен

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