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Цены на ювелирные изделия в Украине взлетят с 1 февраля: названа причина

Тарифы на клеймение изделий растут неожиданно для участников рынка

сегодня, 17:29
Автор:

Елизавета Черных
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Стоимость ювелирных изделий в Украине изменится с 1 февраля 2022 года в связи с подорожанием клеймения украшений ( нанесение отпечатка государственного пробирного клейма на изделия из драгоценных металлов — ред.). Цена на эту государственную услугу вырастет на 25-30%. Об этом сообщается в материале UBR. 

Цены на ювелирные изделия в Украине взлетят с 1 февраля: названа причина

Ювелирное изделие - фото из открытых источников

Авторы отмечают, что в Украине клеймение "ювелирки" является обязательным, при этом в большинстве других стран эта операция добровольная или вовсе отсутствует. 

Учитывая, что украинцы воспринимают клеймо на изделиях как залог качества (при том, что его часто и успешно могут подделывать), представители ювелирной отрасли надеются, что когда-то получат возможность наносить на украшения собственные, фирменные клейма. 

Эксперты отмечают, что тарифы на клеймение изделий растут неожиданно для участников рынка, поскольку государство не предупреждает о подорожании услуги заранее. Как правило, повышение стоимости происходит раз в году. 

В материале говорится, что в наибольшей степени изменение тарифов повлияет на украшения из серебра, потому что рост  цен на опробование и клеймение на 25% повысит их относительно невысокую стоимость изготовления. 

Что касается цен на золотые изделия, то они не сильно изменятся. Массовую долю стоимости опробования и клеймения в украшениях из этого драгоценного метала можно назвать небольшой. 

Впрочем, подчеркивают в издании, на сегодня участники украинского ювелирного рынка сталкиваются со множеством проблем. Из-за отсутствия спроса, увеличения цен на сырье и снижения количества платежеспособных украинцев многие вынуждены закрываться. 

Ранее в материале портала "Комментарии" — Цены на продукты в Украине: что подорожает и подешевеет в феврале


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Источник: https://ubr.ua/market/trade/yuvelirov-osharashili-novymi-tarifami-na-klejmo-pridetsya-s-koles-pereschitat-tseny-na-izdeliya?fbclid=IwAR1oJRccNfA33wkuPHGVO5TloJxvQ39Lev2hiXVQHeUVdym00cv7vopL00w
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