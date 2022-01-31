Цены на ювелирные изделия в Украине взлетят с 1 февраля: названа причина

Стоимость ювелирных изделий в Украине изменится с 1 февраля 2022 года в связи с подорожанием клеймения украшений ( нанесение отпечатка государственного пробирного клейма на изделия из драгоценных металлов — ред.). Цена на эту государственную услугу вырастет на 25-30%. Об этом сообщается в материале UBR.

Ювелирное изделие - фото из открытых источников

Авторы отмечают, что в Украине клеймение "ювелирки" является обязательным, при этом в большинстве других стран эта операция добровольная или вовсе отсутствует.

Учитывая, что украинцы воспринимают клеймо на изделиях как залог качества (при том, что его часто и успешно могут подделывать), представители ювелирной отрасли надеются, что когда-то получат возможность наносить на украшения собственные, фирменные клейма.

Эксперты отмечают, что тарифы на клеймение изделий растут неожиданно для участников рынка, поскольку государство не предупреждает о подорожании услуги заранее. Как правило, повышение стоимости происходит раз в году.

В материале говорится, что в наибольшей степени изменение тарифов повлияет на украшения из серебра, потому что рост цен на опробование и клеймение на 25% повысит их относительно невысокую стоимость изготовления.

Что касается цен на золотые изделия, то они не сильно изменятся. Массовую долю стоимости опробования и клеймения в украшениях из этого драгоценного метала можно назвать небольшой.

Впрочем, подчеркивают в издании, на сегодня участники украинского ювелирного рынка сталкиваются со множеством проблем. Из-за отсутствия спроса, увеличения цен на сырье и снижения количества платежеспособных украинцев многие вынуждены закрываться.

Ранее в материале портала "Комментарии" — Цены на продукты в Украине: что подорожает и подешевеет в феврале.

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