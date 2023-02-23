Какие шансы продления «зерновой сделки» – в чем нуждаются аграрии на старте посевной

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 февраля уделил внимание экспортной зерновой инициативе, которая работает уже 7 месяцев и требует очередного продления. По его словам, за это время, несмотря на провокации РФ, уже 43 страны мира получили более 22 млн тонн продовольствия от Украины. Как ситуация с зерновой сделкой может развиваться дальше? Какие еще шаги следует сделать для поддержки украинских аграриев? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

Украина настаивает, чтобы "зерновое соглашение" продлили хотя бы на год, а в идеале – сделали бессрочным

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук поясняет:

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"Переговоры о продолжении зерновой инициативы, срок которой истекает в марте, уже начались. Требования украинской стороны, которые были зафиксированы еще в ноябре, не поменялись. Мы настаиваем, чтобы соглашение продлили хотя бы на год, а в идеале – сделали бессрочным. Кроме того, нам важно расширение работы портов. Чтобы была возможность экспортировать зерно не только из Большой Одессы, но и из акватории Николаевщины, откуда до российского вторжения мы поставляли на мировой рынок порядка 35% зерновых. Это бы позволило снизить логистические затраты, которые сейчас являются сверхдорогими, "съедая" значительную часть прибыли украинских товаропроизводителей".

Также, отмечает эксперта, важно расширение номенклатуры экспорта. Чтобы это были не только зерновые, но и продукты животного происхождения, садовые культуры. Это должно стать предметом переговоров в рамках Координационного центра в Стамбуле, уверен Денис Марчук.

"Россия, – подчеркивает он, – уже начала выставлять свои условия. Выторговывает возможность поставок аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса, ослабление санкций, в том числе против Россельхозбанка, который проводит все экспортные операции".

Что касается вообще ситуации в украинском АПК, то, сейчас идет активная фаза работы по подготовке выхода в поле. Аграриям, уверяет Денис Марчук, не хватает финансирования.

"Необходимо, чтобы как можно быстрее было принято постановление Кабмина об утверждении финансовой поддержки в виде кредитования 5-7-9 для товаропроизводителей. И было бы хорошо расширить эту систему по финансовым возможностям на одно предприятие. Сейчас ограничение составляет 90 млн. При сегодняшних ценах на удобрение, на ГСМ, на другие средства производства, для среднего предприятия это мало, – поясняет эксперт. – Министерство аграрной политики говорит о том, что соответствующие объемы следует увеличить хотя бы до 180 млн грн на одно предприятие. Надеемся, Минфин услышит эти призывы".

Накануне посевной для аграриев больной вопрос – топливо

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак акцентирует, что так называемый "зерновой коридор", конечно, помогает украинским аграриям в экспорте продукции. И это вопрос, по его словам, вынесен на серьезный международный уровень. Именно благодаря мощному международному давлению (в том числе со стороны Турции, ООН), Россия согласилась пойти на данное соглашение.

"Есть все надежды, что договор продолжит действовать и в этом году. Тем более, что ситуация на фронте с каждым днем движется в сторону преимущества украинской армии. За время действия зернового соглашения, ВСУ освободили правый берег Днепра, что также содействует более спокойной работе, в том числе, наших аграриев, реализации больших поставок через "зерновой коридор". Есть тенденция к тому, что украинская армия продолжит освобождать временно оккупированные территории. Соответственно, "зерновой коридор" в этом году будет более активно действовать, чем в 2022-м", – поясняет экономист.

Что касается поддержки аграриев внутри Украины, то накануне посевной, как и в каждый сезон, имеется больной вопрос – топливо, поясняет Андрей Новак.

"Сейчас он обострился, ведь за время вторжения РФ стоимость топлива выросла почти в два раза. Что напрямую влияет на себестоимость продукции. А для аграриев крайне важно иметь достаточное обеспечение топливом, – подчеркивает эксперт. – Возможно, правительство могло бы на время посевной кампании содействовать снижению цен на топливо для представителей АПК".

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