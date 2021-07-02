Какие товары сельского хозяйства стало нерентабельно производить в Украине

За последние 30 лет, 5 из 11 основных позиций производства сельскохозяйственной продукции в Украине стали нерентабельны. Причем невыгодно производить в нашей стране стало 4 из 6 позиций животноводства и одну из 5 позиций — растениеводства. Хотя, еще в 1990 году любой вид направлений работы аграрного сектора был рентабельный.

Производство подсолнечника - всегда выгодное дело в Украине, фото из открытых истоников

Согласно обнародованным данным Укрстата, наивысший уровень рентабельности сельского хозяйства в Украине за последние 31 год наблюдался в 1992-1993 годах, когда он достигал 119% и 116% соответственно. Худшие годы у отечественных аграриев пришлись на 1996-2000 года, когда совокупная рентабельного сельского хозяйства в Украине была отрицательной, в первую очередь за счет животноводства. И если производители молока и молочных продуктов, мяса птицы и свиней с того времени смогли умело "вписаться в рынок" и улучшить эффективность своего производства, то остальные животноводы в массе своей терпят убытки.

Последние совокупные данные по рентабельности производства всей сельхозпродукции в Украине, животноводству и растениеводству в Гостате подсчитывали за 2014 год, они составили 25.8%, 13,4% и 29,2% соответственно. Затем подсчет стал невозможен из-за оккупации Крыма и частично — Донбасса. За все годы независимости Украины отечественное растениеводство было гораздо выгодней животноводства. На пике в 1992 году рентабельность растениеводства превышала 214% и никогда за 31 год не была отрицательной. В положительную же рентабельность животноводы стали выходить только в середине 2000-х годов и то по отдельным позициям их деятельность на сегодняшний день по официальным данным — убыточна.

Всего же, рентабельность основных позиций растениеводства в Украине в 2020 году составила: зерна — 20% (275,1% рентабельность составляла в 1990 году), производство семян подсолнечника — 39,4% (236,5%), сахарных буряков (фабричных) — (-)13,5% (29,5%), картошки — 11% (27,2%), овощей открытого грунта — 8,3% (27,6%). А вот из 6 основных позиций рентабельность животноводства была положительной в 2020 году только по 2: "в плюсе" были производители молока — 20,4% (32,2% — в 1990 году) и свиноводческая отрасль — 2,6% (20,7%). С отрицательной рентабельностью 2020 год отработали производители: мяса крупного рогатого скота — (-)24,2% (20,6% — 1990 год), мяса овец и коз — (-)39,4% (2,3%), яиц — (-)19,2% (27,3%) и мяса птицы — (-)0,2% (17,0%).

Таким образом, последние повышения цен на мясо КРС, птицу, баранину, сахар, подсолнечное масло и прочее вызваны не только чрезмерным экспортом данных товаров, но и попытками производителей компенсировать убытки и выйти или поднять еще больше положительную рентабельность. Пока же самая убыточная отрасль в Украине для аграриев — производство мяса овец и коз, самая выгодная — производство семян подсолнечника, рентабельность которого за прошлый год выросла на 70%.

Напомним, наш портал приводил мнение аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" насколько для потребителей вырастут цены на продукты питания в июле.

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