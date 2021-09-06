Какую курятину нельзя покупать: совет эксперта

По словам исполнительного директора Союза потребителей Украины Максима Несмиянова, курятину, которая должна была храниться в вакуумной упаковке, но развакуумировалась, нельзя покупать, ведь такое мясо быстро портится. Об этом эксперт заявил в эфире канала "Украина 24", передает УНИАН.

Какую курятину нельзя покупать - фото из открытых источников

Специалист отметил, что при появлении сомнений на счет свежести продукции, необходимо попросить продавцов предоставить документы, где указана дата ее поставки.

Несмиянов подчеркнул, что срок хранения куриного филе не должен превышать четверо суток, а вот окорочка пригодны для употребления всего двое суток. По словам эксперта, также не стоит покупать куриный фарш, который хранится больше суток:

"... И вообще, фарш не рекомендовал бы брать, потому что все мы понимаем, там есть все – и косточки, и шкура, и все что угодно", – рекомендовал специалист.

Напомним, что в ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, какой хлеб может угрожать здоровью человека. В частности, продукт может быть опасен, когда нарушены правила хранения и хлеб заражен плесенью. Бактериальные инфекции в продукте могут появляться из-за высокой температуры и влажности.

Также портал сообщал, что из-за недостатка времени или желания разогревать еду, многие люди устраивают перекусы холодной пищей. Но мало кто знает, что такая привычка может серьезно навредить здоровью, в частности пищеварению. Американский профессор Уильям Гилман Томпсон рассказал, что регулярное употребление остывшей еды, особенно мяса, может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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