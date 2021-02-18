Когда перестанут расти цены на продукты в Украине – прогноз

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Таисия Ерохина
Мировые цены на
продовольствие на фоне корона-кризиса рекордно выросли, о чём свидетельствуют
данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Это,
конечно же, отразилось и на Украине. Об этом рассказал
изданию "Комментарии" председатель Национального Совета экономического развития
и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Так, на
внутреннем рынке Украины это начало отражаться с марта прошлого года, когда
многие страны стали резервировать продовольствие, закладывать что-то в
госрезерв. Цены на зерновые, масляничные культуры пошли вверх, в том числе у
нас. Потом опустились, но не до той отметки, с которой стартовали.
Как отмечает
эксперт, была и другая огромная проблема из-за корона-кризиса – проблема
логистики. Многие страны стали ограничивать ввоз-вывоз продукции, упали
грузоперевозки, а компании потеряли, не смоли поставлять по тем контрактам, которые
были.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, когда и на какие продукты в
Украине подскочат цены. Сделан подробный прогноз.
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