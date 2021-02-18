Когда перестанут расти цены на продукты в Украине – прогноз

Мировые цены на продовольствие на фоне корона-кризиса рекордно выросли, о чём свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Это, конечно же, отразилось и на Украине. Об этом рассказал изданию "Комментарии" председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Так, на внутреннем рынке Украины это начало отражаться с марта прошлого года, когда многие страны стали резервировать продовольствие, закладывать что-то в госрезерв. Цены на зерновые, масляничные культуры пошли вверх, в том числе у нас. Потом опустились, но не до той отметки, с которой стартовали.

Как отмечает эксперт, была и другая огромная проблема из-за корона-кризиса – проблема логистики. Многие страны стали ограничивать ввоз-вывоз продукции, упали грузоперевозки, а компании потеряли, не смоли поставлять по тем контрактам, которые были.

"Сейчас идет очередной виток роста цен на продукты. Возможно, до следующего урожая, — прогнозирует Дорошенко. — Украина меньше собрала в прошлом году, чем годом ранее (прежде всего из-за погодных катаклизмов). Но компенсировала частично за счет роста цен на агро-продукцию. Пока видим, что если есть снег, будет достаточная влажность в почве. Есть шанс, что урожайность будет выше. Это, а также преодоление пандемии и ее последствий в виде карантинов, возможно, позволит стабилизировать цены".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда и на какие продукты в Украине подскочат цены. Сделан подробный прогноз.

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