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Когда и на какие продукты в Украине подскочат цены – прогноз

Эксперт рассказал, как рекордное повышение мировых цен на продовольствие скажется на Украине

сегодня, 06:30
Автор:

Таисия Ерохина

Весной в Украине прогнозируется незначительное повышение цен на ряд продуктов. Об этом рассказал в статье портала "Комментарии" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Когда и на какие продукты в Украине подскочат цены – прогноз

Фото из открытых источников

Так, мировые цены на продовольствие рекордно выросли. Особенно прибавили в цене масла, зерно, кукуруза и сахар. Цены на хлеб, яйца, курятину тоже пошли вверх, так как это – производные от зерновых. К примеру, 60% стоимости яиц – это стоимость комбикормов, в которых – кукуруза.

Как сообщил Пендзин, дальнейший рост цен зависит от прогнозов урожая-2021.

"Это произойдет примерно в марте, начале апреля, когда первые прогнозы начнут появляться, когда увидим, как взошли озимые. Станут понятны перспективы зерновых в мире. Тогда можно будет спрогнозировать, что ждет нас с ценами на продукты в этом году", — говорит эксперт.

Тогда же будет понятнее и ситуация с пандемий. Но до это цены будут иметь незначительный тренд к повышению, связанный с увеличением стоимости хранения и так далее. Никаких кардинальных изменений до апреля, отмечает эксперт, пока что не прогнозируется.

"Позже возможен небольшой рост, небольшой ажиотаж перед Пасхой. Как обычно у нас бывает – в рост пойдет цена на то, что входит в пасхальную корзину (яйца, масло, молоко). При этом надо понимать, что рынок формируется из двух составляющих: желании продавца продать подороже — и платежеспособости населения. Учитывая низкую платежеспособность украинцев, серьезного роста цен не будет", — пояснил Олег Пендзин.

Напомним, эксперт спрогнозировал, как может подорожать бензин и дизтопливо в Украине в ближайшее время. Цена зависит от нескольких факторов.


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