Когда и на какие продукты в Украине подскочат цены – прогноз

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Таисия Ерохина
Весной в Украине прогнозируется незначительное
повышение цен на ряд продуктов. Об этом рассказал
в статье портала "Комментарии" исполнительный директор Экономического
дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Фото из открытых источников
Так, мировые цены на продовольствие рекордно
выросли. Особенно прибавили в цене масла, зерно, кукуруза и сахар. Цены на
хлеб, яйца, курятину тоже пошли вверх, так как это – производные от зерновых. К
примеру, 60% стоимости яиц – это стоимость комбикормов, в которых – кукуруза.
Как
сообщил Пендзин, дальнейший рост цен зависит от прогнозов урожая-2021.
Тогда
же будет понятнее и ситуация с пандемий. Но до это цены будут иметь
незначительный тренд к повышению, связанный с увеличением стоимости хранения и
так далее. Никаких кардинальных изменений до апреля, отмечает эксперт, пока что
не прогнозируется.
Напомним,
эксперт спрогнозировал,
как может подорожать
бензин и дизтопливо в Украине в ближайшее
время. Цена зависит от нескольких факторов.
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