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Главная Новости Бизнес экономика Цены на АЗС Украины: как может подорожать бензин и дизтопливо
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Цены на АЗС Украины: как может подорожать бензин и дизтопливо

Эксперт назвал факторы, которые влияют на цены топлива

12 февраля 2021, 23:57
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине с ноября по февраль бензин подорожал на 2,56 грн/л, а дизельное топливо – 2,65 грн/л. Об этом в беседе с изданием "Комментарии" рассказал эксперт рынка нефтепродуктов, генеральный директор ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук.

Цены на АЗС Украины: как может подорожать бензин и дизтопливо

Фото из открытых источников

Подорожание моторных топлив началось со средины ноября, говорит эксперт. Если учесть, что цены на нефтепродукты в рознице зависят от цен внешнего рынка и курса НБУ, то причина их роста носит экономически обоснованный характер, в отличие, к примеру, от цен на газ, тепло и электричество.

"В самом деле: со средины ноября по 11 февраля 2021 года стоимость бензина выросла на 143 $/тн , а дизельного топлива  — на 166  $/тн. Соответственно, оптовый сегмент отреагировал адекватно и цены за этот период также выросли с 25 450 грн/тн до 30 990 грн/тн на бензин и с 20 020 грн/тн до 24 900 грн/тн на ДТ. Это соответствует подорожанию топлива на АЗС на 4,1 грн/л по бензину и на 4,02 грн/л по ДТ", — рассказал Косянчук.

Фактическое же подорожание моторных топлив в рознице составило +2,56 грн/л на бензин и +2,65 грн/л на ДТ. Таким образом, по словам эксперта, создается резерв для подорожания еще, как минимум на 1,4 -1,5 грн/л.

"Естественно, что не все операторы в период минимального потребления будут повышать цены аж до верхнего предела: это отрицательно скажется на уровне продаж, которые в декабре-январе-феврале и без того минимальные, — добавил Косянчук. — Не тайна, что в настоящее время и без этого более 60% АЗС Украины вынуждены уже третий месяц работать на грани доходности, а то и вовсе – в "минус"".

Эксперт отмечает, что все предыдущие годы цены внешнего рынка в этот период существенно снижались, а в этом году – картина обратная, не смотря не карантинные ограничения и локдауны по всей Европе. При этом следует учесть, что динамика внешнего рынка не располагает к каким-либо оптимистическим ожиданиям.

Напомним, сегодня в Украине вновь подорожал бензин. Цены поднялись на 10-50 копеек за литр.


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