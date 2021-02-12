Цены на АЗС Украины: как может подорожать бензин и дизтопливо

В Украине с ноября по февраль бензин подорожал на 2,56 грн/л, а дизельное топливо – 2,65 грн/л. Об этом в беседе с изданием "Комментарии" рассказал эксперт рынка нефтепродуктов, генеральный директор ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук.

Фото из открытых источников

Подорожание моторных топлив началось со средины ноября, говорит эксперт. Если учесть, что цены на нефтепродукты в рознице зависят от цен внешнего рынка и курса НБУ, то причина их роста носит экономически обоснованный характер, в отличие, к примеру, от цен на газ, тепло и электричество.

"В самом деле: со средины ноября по 11 февраля 2021 года стоимость бензина выросла на 143 $/тн , а дизельного топлива — на 166 $/тн. Соответственно, оптовый сегмент отреагировал адекватно и цены за этот период также выросли с 25 450 грн/тн до 30 990 грн/тн на бензин и с 20 020 грн/тн до 24 900 грн/тн на ДТ. Это соответствует подорожанию топлива на АЗС на 4,1 грн/л по бензину и на 4,02 грн/л по ДТ", — рассказал Косянчук.

Фактическое же подорожание моторных топлив в рознице составило +2,56 грн/л на бензин и +2,65 грн/л на ДТ. Таким образом, по словам эксперта, создается резерв для подорожания еще, как минимум на 1,4 -1,5 грн/л.

"Естественно, что не все операторы в период минимального потребления будут повышать цены аж до верхнего предела: это отрицательно скажется на уровне продаж, которые в декабре-январе-феврале и без того минимальные, — добавил Косянчук. — Не тайна, что в настоящее время и без этого более 60% АЗС Украины вынуждены уже третий месяц работать на грани доходности, а то и вовсе – в "минус"".

Эксперт отмечает, что все предыдущие годы цены внешнего рынка в этот период существенно снижались, а в этом году – картина обратная, не смотря не карантинные ограничения и локдауны по всей Европе. При этом следует учесть, что динамика внешнего рынка не располагает к каким-либо оптимистическим ожиданиям.

Напомним, сегодня в Украине вновь подорожал бензин. Цены поднялись на 10-50 копеек за литр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!