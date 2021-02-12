Цены на АЗС Украины: как может подорожать бензин и дизтопливо

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Таисия Ерохина
В Украине с
ноября по февраль бензин подорожал на 2,56 грн/л, а дизельное топливо – 2,65
грн/л. Об этом в беседе с изданием "Комментарии" рассказал эксперт рынка нефтепродуктов, генеральный
директор ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонид Косянчук.
Фото из открытых источников
Подорожание
моторных топлив началось со средины ноября, говорит эксперт. Если учесть, что
цены на нефтепродукты в рознице зависят от цен внешнего рынка и курса НБУ, то
причина их роста носит экономически обоснованный характер, в отличие, к
примеру, от цен на газ, тепло и электричество.
Фактическое же
подорожание моторных топлив в рознице составило +2,56 грн/л на бензин и +2,65
грн/л на ДТ. Таким образом, по словам эксперта, создается резерв для
подорожания еще, как минимум на 1,4 -1,5 грн/л.
Эксперт отмечает,
что все предыдущие годы цены внешнего рынка в этот период существенно
снижались, а в этом году – картина обратная, не смотря не карантинные
ограничения и локдауны по всей Европе. При этом следует учесть, что динамика
внешнего рынка не располагает к каким-либо оптимистическим ожиданиям.
Напомним, сегодня в Украине
вновь подорожал
бензин. Цены поднялись на 10-50 копеек за литр.
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