В Украине вновь подорожал бензин: новые цены

Розничные сети АЗС в Украине вновь повысили тарифы на дизельное топливо, а также бензин. На многих автозаправках произошло изменение цен. Об этом пишет Еnkorr, ссылаясь на данные Консалтинговой группы "А-95", проводящей ежедневный мониторинг цен рынка нефтепродуктов.

В Украине бензин подорожал на 10-50 копеек - фото: из открытых источников

По состоянию на 11 февраля, на украинских АЗС цены на бензин и дизельное топливо стали выше на 10-50 копеек. Так, к примеру, компания Glusco подняла стоимость на 20 копеек на А-95 (28,35 грн/л), А-92 (27,35 грн/л) и дизельное топливо (27,35 грн/л).

Больше всего цены поднялись на АЗС Marshal. Стоимость А-92 и А-95 стала выше на 30 копеек за литр. А дизельное топливо тем временем подорожало сразу на 50 копеек. Самые минимальные изменения произошли на заправках сети KLO. Компания подняла цену только на А-92 на 10 копеек за каждый литр.

На сегодняшний день средняя цена на А-92 составляет 25,76, грн/л на А-95– 26,77 грн/л, а дизельное топливо – 26,16 грн/л. Стоит отметить, что на прошлой неделе на украинских АЗС цены на бензин и топливовыросли от 0,5 до 1 гpн/литр.

Также на сайте Минфина была опубликована таблица с динамикой цен на бензин, дизтопливо, газ на основных автомобильных заправочных станциях Украины. В ней указаны актуальные цены, действующие сегодня на перечисленных заправках.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что сайт Госстата предоставил данные о том, что больше всего подорожало в Украине в январе текущего года. Также "Комментарии" информировал о том, что в Украине подорожает автогаз и о новых ценах на него.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!