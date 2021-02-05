Самые популярные украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива: названы цены

Наиболее популярные АЗС в Украине установили новые цены на бензин и дизельное топливо. Данную информацию обнародовали в Консалтинговой группе "А-95", ссылаясь на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов. Отмечается, что цены в который раз увеличились — от 0,5 до 1 гpн/литр.

Цены на бензин и дизельное топливо в Украине - фото из открытых источников

К примеру, такие сети АЗС, как WOG и ОККО за прошедшие семь дней подняли цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG увеличились в цене до 29 гpн/л, А-95 — до 29,99 гpн/л. На станциях SOCAR стоимость всех видов топлива увеличилась на 50 коп./л: А-92 — до 29,48 гpн/л, А-95 — до 30,48 гpн/л, ДТ — до 29,48 грн/л.

Консолидированная сеть группы "Приват" ( "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие — всего 1 540 станций) установила цены на бензин и дизельное топливо больше на 1 грн/л. К примеру, в сети АЗС АNР бензин А-92 увеличился в цене до 23,95 грн/л, A-95 — до 24,95 грн/л и ДT — до 25,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 24,00 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 25,00 грн/л.

На 98 коп./л бензин и ДТ увеличились в цене на станциях Shell. На заправках "БРСМ-Нафта", Glusco, KLO, Motto, "Автотранс" цены на топливо стали больше на 0,2-1,1 грн/л.

Напомним, что в феврале текущего года в Украине ожидается повышение стоимости на автогаз. Только за прошлые сутки топливо подорожало на 23 копейки. На сегодняшний день дороже самая высокая стоимость на автомобильный газ составляет 14 гривен. С 3 на 4 февраля цена выросла на 24 сетях АЗС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2021 году кошельки украинцев снова "прочувствуют" на себе повышение коммунальных тарифов. В частности, вырастут цены на газ и электроэнергию.

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