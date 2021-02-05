В Украине подорожает автогаз: сколько придется платить

В феврале текущего года в Украине ожидается повышение стоимости на автогаз. Только за прошлые сутки топливо подорожало на 23 копейки. Насколько же вскоре подымется цена, рассказал сайт UBR.ua.

В Украине дорожает автогаз - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, за прошлые сутки цена на автогаз стала выше на 23 копейки, поднявшись таким образом до 13,56 гривны за 1 литр. Однако аналитики уверяют, что это далеко не предел. По их заявлению, цены будут расти и дальше. Однозначно стоимость возрастет до 15 гривен за литр. Но и после этого есть вероятность, что стоимость повысят примерно на 60-70 копеек.

На сегодняшний день дороже самая высокая стоимость на автомобильный газ составляет 14 гривен. С 3 на 4 февраля цена выросла на 24 сетях АЗС. Дороже всего СУГ на АЗС ОККО и Socar. Цена за 1 литр составляет 14,48 гривны. На WOG 1 литр обойдется в 14,37. В таких сетях как Параллель и Автопорт литр автомобильного газа обойдется в 14,25 и 14,20 грн. Самый дешевый пропан-бутан на сегодняшний день можно купить на АЗС сети ZOG. Стоимость литра выйдет в 12,75 грн.

Аналитики отмечают, что в прошлом месяце скачек цен на автогаз произошел в Польше. А уже в феврале стоимость изменилась и в Украине. Причиной тому стал повышенный спрос на продукт со стороны нефтехимической промышленности. Всё дело в том, что она потребляет половину всех объемов СУГ. А во время продолжительного периода стабильных цен на нефть она использует его еще больше.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о ценах на нефть и стоимости бензина на украинских АЗС, делая прогноз на 2021 год. Также сайт информировал о том, что были опубликованы цены на газ в феврале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!