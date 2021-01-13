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Главная Новости Бизнес экономика Цена на нефть и стоимость бензина на украинских АЗС – прогноз на 2021 год
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Цена на нефть и стоимость бензина на украинских АЗС – прогноз на 2021 год

Рекордных обвалов стоимости нефти, как это было в 2020 году, пока не предвидится

сегодня, 05:05
Автор:

Вечканова Елена

Несмотря на глобальный экономический кризис, что будет господствовать в мире, стоимость нефти не должна превысить 60 долларов за баррель к концу года. Такие прогнозы в разговоре с представителем портала "Комментарии" высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Цена на нефть и стоимость бензина на украинских АЗС – прогноз на 2021 год

Эксперт предположил, в каком случае литр бензина может подешеветь. Фото: 24 канал

Нефть. По мнению эксперта, сейчас экономики ведущих стран начинают бойко реагировать на старт вакцинации от коронавируса. Именно поэтому нефть снова "обретает" бывшую популярность.

"Буквально несколько дней назад нефть вернулась к значениям февраля 2020 года, превысив 55 долларов за баррель по бренту (Brent – эталонная марка нефти, добываемая в Северном море – ред.)", — сообщил Марунич.

Если так и продолжится дальше, то "черное золото" вновь укрепится в цене, не повторяя отдельные рекорды 2020 года.

Эксперт считает, что за следующие 12 месяцев стоимость нефти не должна опуститься ниже показателя в 40-45 долларов за баррель. Впрочем, если только эпидемия коронавируса не пойдет на очередной катастрофический круг. Это пока единственная глобальная причина, по мнению Дмитрия Марунича, что способна вновь обвалить нефтяные рынки.

Бензин. Разумеется, большинство украинцев интересуются, какими в 2021 году будут цены на бензин в связи с колебаниями стоимости нефти.

"Сейчас мы имеем 213 евро за тысячу литров для 95 бензина и всего 52 евро — за тысячу литров сжиженного газа. Есть идея все акцизы сравнять и сделать их на уровне дизтоплива – в районе 140 евро", — рассуждая об идеи некоторых политиков сравнять акцизы на нефтепродукты, говорит Марунич.

Бензин может подешеветь на 2,5-3 гривны, если акцизы уравняют. Зато газ придется покупать примерно на столько же дороже.

Главными факторами, которые будут регулировать цены на любые нефтепродукты в Украине, являются национальная валюта и общая стоимость нефти как сырья. К рекордному подорожанию в 2021 году могут привести обвал гривны или же резкий скачок цен на нефть. Произойдет ли это, предположить сложно, но эксперт не исключает подобной возможности. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что стоимость нефти на мировом рынке относительно стабилизировалась к концу 2020 года.


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