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Главная Новости Бизнес экономика Нефть стабилизировалась в цене
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Нефть стабилизировалась в цене

Нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, считают эксперты.

сегодня, 01:35
Автор:

Ольга Чародий

Цены на нефть эталонных марок сократили прирост, однако могут повыситься, сообщают эксперты.

Нефть стабилизировалась в цене

ФОТО: Из открытых источников

Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $49,09 за баррель, что на $0,38 (0,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46 за баррель, что на $0,36 (0,79%) выше уровня предыдущих торгов.

В соответствии с трендами страны ОПЕК планируют увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.

Напомним, "Комментарии" писали, нефть марки Brent с поставкой в январе, срок действия которой истекает в понедельник, установилась на уровне 47,59 долл. за баррель, снизившись на 59 центов, или на 1,2%. Более активно торговался февральский контракт марки Brent, в котором стоимость черного золота снизилась на 37 центов – до 47,88 долл. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в январе установилась на уровне 45,34 долл. за баррель, снизившись на 19 центов, или на 0,4%.


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Источник: fingazeta.ru
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