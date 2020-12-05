Нефть стабилизировалась в цене

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Ольга Чародий
Цены на нефть эталонных марок сократили прирост, однако могут повыситься, сообщают эксперты.
ФОТО: Из открытых источников
Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $49,09 за баррель, что на $0,38 (0,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46 за баррель, что на $0,36 (0,79%) выше уровня предыдущих торгов.
В соответствии с трендами страны ОПЕК планируют увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.
Напомним, "Комментарии" писали, нефть марки Brent с поставкой в январе, срок действия которой истекает в понедельник, установилась на уровне 47,59 долл. за баррель, снизившись на 59 центов, или на 1,2%. Более активно торговался февральский контракт марки Brent, в котором стоимость черного золота снизилась на 37 центов – до 47,88 долл. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в январе установилась на уровне 45,34 долл. за баррель, снизившись на 19 центов, или на 0,4%.
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