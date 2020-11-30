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Цены на нефть резко снизились: названы причины

Страны ОПЕК завтра обсудят перспективы рынка нефти на 2021 год

30 ноября 2020, 23:59
Автор:

Татьяна Веремеева

Цены на нефть снизились в понедельник, так как крупнейшие мировые производители нефти (ОПЕК) обсуждали продление глубокого сокращения добычи на переговорах на этой неделе. Но больше всего на стоимость нефти повлияли новости о том, что в скором времени вакцина против COVID-19 скоро станет доступной.

Цены на нефть резко снизились: названы причины

Нефть марки Brent с поставкой в январе, срок действия которой истекает в понедельник, установилась на уровне 47,59 долл. за баррель, снизившись на 59 центов, или на 1,2%. Более активно торговался февральский контракт марки Brent, в котором стоимость черного золота снизилась на 37 центов – до 47,88 долл.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в январе установилась на уровне 45,34 долл. за баррель, снизившись на 19 центов, или на 0,4%.

Члены ОПЕК достигли широкого консенсуса относительно необходимости продления существующих сокращений добычи нефти на три месяца с января, если их союзники в более широкой группе ОПЕК+ также поддержат такой шаг, заявили министры и делегаты.

Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие страны, известные как ОПЕК+, планируют провести более широкие переговоры во вторник, 1 декабря, после того, как обсуждения ключевых министров в воскресенье не смогли прийти к консенсусу.

Цены на нефть выросли в этом месяце, зафиксировав более чем 25%-ный прирост своего самого большого месячного роста с мая, поскольку разработка вакцины COVID-19 вселяет надежду на восстановление экономики, которое может увеличить спрос на топливо.

Опрос Reuters среди 40 экономистов и аналитиков прогнозирует, что в следующем году Brent будет стоить в среднем 49,35 долл. за баррель.

Goldman Sachs заявил, что зимний всплеск заболеваемости COVID-19 не помешает восстановлению равновесия на нефтяном рынке в результате прогресса вакцинации.

Напомним, "Комментарии" писали, как снижение цен на нефть отразится на Украине.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-prices-fall-as-opec-debates-2021-output-policy-idUSKBN28A028?il=0
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