Цены на нефть резко снизились: названы причины

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Татьяна Веремеева
Цены на нефть снизились в понедельник, так как крупнейшие мировые
производители нефти (ОПЕК) обсуждали продление глубокого сокращения добычи на
переговорах на этой неделе. Но больше всего на стоимость нефти повлияли новости
о том, что в скором времени вакцина против COVID-19 скоро станет доступной.
Нефть марки Brent с поставкой в январе, срок действия которой истекает в понедельник, установилась на уровне 47,59 долл. за баррель, снизившись на 59 центов, или на 1,2%. Более активно торговался февральский контракт марки Brent, в котором стоимость черного золота снизилась на 37 центов – до 47,88 долл.
Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в январе установилась на уровне 45,34 долл. за баррель, снизившись на 19 центов, или на 0,4%.
Члены ОПЕК достигли широкого консенсуса относительно необходимости продления существующих сокращений добычи нефти на три месяца с января, если их союзники в более широкой группе ОПЕК+ также поддержат такой шаг, заявили министры и делегаты.
Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие страны, известные как ОПЕК+, планируют провести более широкие переговоры во вторник, 1 декабря, после того, как обсуждения ключевых министров в воскресенье не смогли прийти к консенсусу.
Цены на нефть выросли в этом месяце, зафиксировав более чем 25%-ный прирост своего самого большого месячного роста с мая, поскольку разработка вакцины COVID-19 вселяет надежду на восстановление экономики, которое может увеличить спрос на топливо.
Опрос Reuters среди 40 экономистов и аналитиков прогнозирует, что в следующем году Brent будет стоить в среднем 49,35 долл. за баррель.
Goldman Sachs заявил, что зимний всплеск заболеваемости COVID-19 не помешает восстановлению равновесия на нефтяном рынке в результате прогресса вакцинации.
Напомним, "Комментарии" писали, как снижение цен на нефть отразится на Украине.
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