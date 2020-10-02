Падение цен на нефть: как это отразится на Украине

В первый день октября цены на нефть резко пошли вниз. "Комментарии" узнали у экспертов, с чем это связано и к чему может привести.

"Текущее снижение цен не есть чем-то особенным"

Председатель Комитета по вопросам развития экономической конкуренции при ТПП Украины, Директор в Научно-техническом центре "Психея" Сергей Сапегин поясняет: "Когда говорят о мировых ценах на нефть, подразумевают, как правило, фьючерсные цены. Т.е., ресурс нефти, который будет поступать на рынок в последующие месяцы или даже годы. В связи с этим на формирование цен на такую нефть в большей мере оказывают влияние события, которые еще не произошли, но могут произойти и ожидания участников рынка по изменению факторов, оказывающих наибольшее влияние на ценообразование. Наиболее важные из них – спрос и предложение".

Что касается предложения нефти, то здесь мы видим вполне сформировавшиеся отношения между странами – экспортерами нефти, отмечает Сергей Сапегин. Впрочем, даже их единодушие и готовность иметь сбалансированный рынок при понятных доходах периодически не выдерживает испытаний.

"Характерным событием в этом смысле была мартовская попытка России оказать давление на ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), которая закончилась коротко победоносной "войной" Саудовской Аравии, – напоминает директор НТЦ "Психея". – Впрочем, следствием этого были беспрецедентная для нефтяного рынка ситуация "отрицательных" цен на нефть и нефтепродукты. И хотя страны — экспортеры нефти декларируют выполнение своих обязательств по соглашению ОПЕК++, исключать очередных демаршей участников расширенного мирового картеля не следует".

Вторая составляющая, связанная со спросом, таит в себе, по словам Сергея Сапегина, еще больше неопределенностей. Ведь ситуация, обусловленная карантинными ограничениями и изменениями экономики, абсолютно новая для аналитиков. И модели прогнозирования спроса, сегодня дают большие погрешности, чем ранее. Ряд экономистов ожидают углубления мирового кризиса, усиления торговых войн, и увеличения протекционистских мер стран пор защите своих производителей. Экономический кризис, судя по всему, будет углубляться.

"В этих условиях не могу исключать разбалансировки соотношения мирового спроса и предложения, что приведет к увеличению волатильности на рынке нефти, – говорит Сергей Сапегин. – Впрочем, текущее снижение цен на нефть на уровне 10% не есть чем-то особенным. Если ранее в ходе биржевых торгов такого рода резкие изменения цен приводили к остановке торгов и их возобновления после рассмотрения биржевыми комитетами, то весной мы стали свидетелями падения цен на нефть с уровня порядка $20 до -$40. Мы понимаем, что такие цены на нефть стали возможны лишь по причине спекулятивного характера биржевого ценообразования на нефть. Такая ситуация на мировом рынке вынуждает страны импортеры нефти и нефтепродуктов предпринимать меры по защите внутреннего рынка от спекулятивных колебаний".

К сожалению, отмечает эксперт, сегодня на внутреннем рынке нефтепродуктов обострились проблемы, связанные с отсутствием контроля над ним со стороны государства.

"Это касается и контроля качества топлива, и контроля над ценами, и управления рыночной инфраструктурой, и запасов нефти и нефтепродуктов, и баланса нефтепродуктов, и сбалансированности акцизной политики. Перечень можно продолжать, – уверяет Сергей Сапегин. – В этой связи правильным видится подписание президентом Украины указа "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины". Документ предполагает разработку в ближайшие месяцы ряда стратегических документов, в том числе Стратегию энергетической безопасности. Надеюсь, что при разработке стратегии будут предложены меры по защите потребителя от указанных негативных внешних факторов и накопившихся внутренних проблем".

"Пока рынок нефтепродуктов никак не отреагировал"

Генеральный директора ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук основными причинами снижения цен на нефть происходящего называет негативные ожидания падения спроса на фоне неудачных попыток обуздать мировую пандемию Covid-19.

"К примеру, власти Мадрида и Парижа достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий. А перспективы того, что в Европе во многих странах снова ограничат передвижение, подрывают надежды на восстановление спроса в краткосрочной перспективе", – поясняет Леонид Косянчук.

Вторым фактором, повлиявшим на ценообразование, стало, по словам эксперта, увеличение поставок нефти ОПЕК: добыча в сентябре выросла на 160 тыс. барр./сут. (б/с) по сравнению с августом. Рост произошел в основном за счет увеличения поставок из Ливии и Ирана.

"Тем не менее, очевидно, что падение цен будет ограничено прогрессом в переговорах по пакету стимулов для экономики США, – продолжает Леонид Косянчук. – Администрация президента США Дональда Трампа предложила новый пакет стимулов на сумму более $1,5 трлн. В четверг, 1 октября, нефтяные цены упали до минимума с 15 сентября".

Эксперт подчеркивает, что падение цен на сырье (нефть) должно повлечь за собой и падение цен на нефтепродукты. При этом призывает учесть, что пока речь идет о декабрьских фьючерсах. Так что этот фактор может оказать влияние на ценообразование в сегменте нефтепродуктов не ранее конца января 2021 года.

"Скорее всего, на цены будет оказывать уровень спроса на моторные топлива, потому что основным фактором остается соотношение спрос/предложение, а не стоимость сырья, – говорит Леонид Косянчук. – А уровень спроса будет зависеть от степени карантинных ограничений и времени года. Пока что рынок нефтепродуктов никак не отреагировал".

По словам эксперта, для украинского рынка основными факторами розничных цен были и остаются:

1. Котировки европейского рынка нефтепродуктов.

2. Курс НБУ: отношение украинской гривны к доллару и евро.

"Так что, в ближайшей перспективе, как мне кажется, никаких существенных изменений не произойдет, – отмечает Леонид Косянчук. – Если, конечно, НБУ не обвалит гривну еще ниже".

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