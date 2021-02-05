В Украине вырастут тарифы на газ и электроэнергию — прогноз правительства

В 2021 году кошельки украинцев снова "прочувствуют" на себе повышение коммунальных тарифов. В частности, вырастут цены на газ и электроэнергию. Соответствующий прогноз сделали в Министерстве экономического развития и торговли Украины, пишет "Экономическая правда".

В 2021 году украинцев снова ждет нервотрепка с увеличением тарифов. Фото: Ukranews.com

По информации представителей правительства, уже в этом году стоимость газа может вырасти на 20%. И хотя новость не очень радостная для потребителей голубого топлива, в 2020 году рост был еще более заметным — на более чем 56%. Вместе с тем следует отметить, что и в дальнейшем, с каждым годом цена за газ тоже будет меняться исключительно в сторону увеличения.

Не обойдется и без подорожаний в сфере электроэнергетики. Минэкономразвития представило на суд украинцев два сценария, развитие которых зависит от многих экономических факторов. Первый вариант предусматривает увеличение стоимости электроэнергии на 38%, второй — аж на 52%.

Также ожидается, что украинцам придется платить больше и за горячую воду и централизованное отопление. Приблизительные прогнозы на 2021 год предполагают рост стоимости этих коммунальных услуг где-то на 16-18%.

Следует отметить, что такие цифры не являются окончательным решением правительства. Чиновники лишь пытаются предсказать развитие событий в ближайшем будущем, поэтому прибегли к составлению среднесрочного бюджетного планирования.

В любом случае, размеры тарифов не прекратят своего колебания, ведь в Украине ежегодно будет увеличиваться сумма заработной платы — до запланированных 7665 грн в 2024-м. Соответственно, будет регулироваться и стоимость всех товаров и услуг на украинском рынке, в том числе и тарифно-коммунальном.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что до окончания карантина в Украине установлена единая цена на газ. Также на портале можно узнать размер оплаты транспортировки голубого топлива.

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