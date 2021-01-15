Названы цены на газ и транспортировки в Украину до конца отопительного сезона

Правительство планирует разработку летнего газового продукта — с фиксированными ценами на газ в течение всего года. Такой информацией Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился 15 января в эфире программы "Сниданок з 1+1".

Фото: vm.ru

Напомним, в государстве уже анонсировали введение государственного регулирования цен на газ. Сейчас чиновники определяются, до какого времени будет действовать определенная единая стоимость голубого топлива для потребителей. Пока существует две возможности: до конца карантина — предварительно 28 февраля, или до окончания отопительного сезона — начало апреля. Скорее всего, политики все же выберут второй вариант.

"Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше 6,99 грн за кубический метр. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхний предел не может превышать эту цифру", — отметил Шмыгаль.

Отдельно глава правительства подчеркнул, что ограничения точно будут сняты, если общая стоимость газа от различных поставщиков "пойдет резко вниз".

Также Денис Шмыгаль вспомнил и о так называемой "транспортировке", которую сейчас украинцы оплачивают отдельным платежом. Нынче, по сообщению Премьер-министра, правительство продолжает формировать единый тариф на распределение газа. Некоторые трудности возникают в связи с тем, что в разных регионах эта сумма слишком отличается — его регулируют местные компании-поставщики.

"Мы хотим, чтобы тариф на распределение был справедливым для всех людей. Для этого есть наработанные механизмы", — подчеркнул Шмыгаль.

Сейчас стоимость доставки газа прогнозируют на уровне не выше 1,79 грн./кубометр.

Платежки с обновленными ценами украинцы начнут получать уже в феврале, заверил Шмыгаль.

Дополнительно издание "Комментарии" предлагает ознакомиться с материалом о том, кто же на самом деле больше всего выиграет от установления государственного регулирования цен на газ.

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