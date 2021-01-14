Рост цены на газ: кто выигрывает от госрегулирования

Вопрос повышения тарифов в Украине — один из наиболее обсуждаемых. Решение украинских властей вернуть госрегулирование цен на газ некоторые склонны считать продуманной игрой, а кое-кто заговорил о традиционном для Зе-команды способом "тушения пожара". О том, кто выигрывает от тарифных плясок и насколько успешными будут попытки обуздать рост тарифов разбирались украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Зеленский пытается играть в супермена"

Политолог Владимир Цыбулько уверен, что тарифные игры — это политтехнологический сценарий, причем достаточно примитивный. Но от этого не менее опасный.

"Зеленский пытается играть в супермена. Схема проста. Сначала цены на газ поднимают вдвое. Потом, услышав "глас народа", сбрасывают 15% от поднятой цены. Народ радуется и благодарит за спасение от холодной смерти. Особенно счастлив ядерный электорат Зе", — отмечает Владимир Цыбулько.

По его мнению, на самом деле цены решили взвинтить из-за падения потребления газа. Но волну протестов тут же оседлали политические оппоненты действующей власти, которая уже достала всех.

"И тогда в Офисе президента (ибо Кабмин ничего не решает) разыграли другу комбинацию. Простенькую, но эффективную. Такую себе полтораходовочку. Понятно, что от ценовой истерии выигрывают политические спонсоры Зе. При этом существует опасность прямых закупок газа в России, которую вытесняют со многих традиционных рынков", — поясняет политолог.

"Торговля энергоресурсами превратилась в сбор ренты"

Координатор проекта ГУрУ (Громадський Уряд України) Павел Себастьянович согласен с тем, что в Украине стал модным прием "завести козу — увести козу". То есть — сначала ввести какую-то норму регуляции или тарифы, которые ввергает в шок огромную часть населения. А потом немного ослабить. Но в итоге всё равно ситуация для людей ухудшается.

"Так, к примеру, было с ФОПами. Сперва ударили решением о введении кассовых аппаратов по 2 миллионов предпринимателей (включая членов их семей, наемных работников). Потом начали ослаблять регуляторные инициативы. Но в итоге от них всё равно не отказались, лишь перенесли. То же самое с тарифами. Сперва резко подняли, теперь обещают снизить примерно на 30%. Но ведь повышение всё равно будет", — отмечает Павел Себастьянович.

По его мнению, мы все являемся свидетелями энергетических схем. Когда за игры финансово-промышленных групп и сросшихся с ними политиков платит весь народ.

"На наших глазах российский газ реализуется в Украине через словацкую прокладку — схема "реверс". В электроэнергетике мы пожинаем плоды времен Януковича, когда регионалами разворачивалась схема "зеленая энергетика". Потом к ней присосались другие. Это привело к хаосу в энергосистеме. Торговля энергоресурсами превратилась в Украине в сбор ренты, — подчеркивает Павел Себастьянович. – Между тем, у нас есть свой газ, своя генерация. Почему мы не добываем нужного количества? Эта власть, когда пришла, обещала удвоить добычу, уверяла, что нам российский газ не нужен. В итого всё равно его покупаем, только через какие-то прокладки".

Эксперт уверен, что ничего не изменится, пока у власти будут находиться люди, не видящие иного пути "развития" Украины кроме как постоянного увеличения налогов, тарифов, аппарата госчиновников и их полномочий.

Напомним, что повышение тарифов на электроэнергию, газ и воду вызвали возмущения среди украинцев. По стране уже прокатилась волна протестов, связанных с удорожанием жизненно необходимых ресурсов. Чем может обернуться такие действия власти, кто из политиков может воспользоваться сложившейся ситуацией, и каковы перспективы "тарифных бунтов" читателям "Комментариев" поведали украинские эксперты.







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