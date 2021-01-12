Тарифные бунты: пойдет ли власть навстречу народу

Повышение тарифов на электроэнергию, газ и воду вызвали возмущения среди украинцев. По стране уже прокатилась волна протестов, связанных с удорожанием жизненно необходимых ресурсов. Чем может обернуться такие действия власти, кто из политиков может воспользоваться сложившейся ситуацией и каковы перспективы "тарифных бунтов" читателям "Комментариев" поведали украинские эксперты.

Тарифы, протесты/Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Оппозиция может оседлать волну протестов"

Директор Центра исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО) Виталий Кулик подчеркивает, что тарифы в некоторых регионах поднялись на 50%. И это существенный удар по доходам домохозяйств.

"Они просто не выдерживают такого повышения, — поясняет эксперт. — Традиционно дисциплинированные плательщики (особенно пенсионеры), умудрявшиеся ранее полностью оплачивать коммуналку, с новым повышением тарифов будут накапливать долги, которые неизвестно как и чем покрывать".

Виталий Кулик обращает внимание, что после акций протестов ФОП, которые показали относительный результат, тарифный удар привел к тому, что люди начали проводить митинги протестов в регионах. Они перекрывают дороги, требуют пересмотра тарифов.

"Сначала волна протестных акций была спонтанной, — говорит эксперт. — В их подготовке принимал участие, в основном, активисты. Сейчас есть попытки определенных политсил (ОПЗЖ, "Батькивщина", местные партии, которые также включились в дело чтобы профрондировать действия правительства, особенно после введения дурацкого локдауна) оседлать эту волну. И спровоцировать тарифный Майдан, обеспечив подвоз людей в Киев. Если есть способ поднажать на правительство, чтобы остановить рост тарифов, местная власть будет этим, конечно, пользоваться. Мэры Запорожья, Днепра, Одессы, Полтавы, Черкасс, ряда других городов уже оказали всяческую поддержку протестным инициативам, подсветили их в нужном ракурсе. Идут разговоры о необходимости создать некую структуру региональных представителей властей при Кабмине. Правительство и Офис президента говорят о неком антикризисном штабе, рассматривают варианты заморозки тарифов".

Но сложность в том, подчеркивает Виталий Кулик, что повышение тарифов ложится в логику наших взаимоотношений с МВФ.

"Представители Фонда хотят довести тарифы на газ до рыночной стоимости. Что, на мой взгляд, является преступлением. Нельзя вешать на потребителей долги операторов, поставщиков и так далее. Это — попытка получить сверхприбыль. Ряд экспертов уверяют, что повышение тарифов – это сговор собственника облэнерго и облэнергосбытов, которые находят в руках определенных картелей (Фирташ, Левочкин, Ахметов, в некоторых регионах — Медведчук). И центральная власть оказывается в вилке: есть обязательства перед МВФ, а есть – перед украинскими финансово-промышленными группами. И большой вопрос, как "пропетлять" между этими обязательствами".

Директор ЦИПГО не исключает, что мы увидим некое снижение тарифов. Но вряд ли оно будет существенным.

"Прогнозирую дальнейший рост социальной активности, бунты, марши "пустых кастрюль". Примерно с февраля всё это будет еще больше, чем сейчас, — предупреждает Виталий Кулик. – И в рамках этих протестов возможно проявление активизации старых политических игроков, а также – появление новых".

"Протесты спровоцировали обещания Зеленского"

Политический эксперт Сергей Таран обращает внимание, что протесты во многом спровоцировали обещания того же Зеленского (и во время избирательной кампании, и уже после того, как он стал президентом) снизить тарифы.

"Во всех эфирах "слуги" говорили, что есть возможности для снижения тарифов. В итоге их не просто не снизили, но и повысили. И это на фоне продолжающегося обнищания населения. Неудивительно, что имеем почву для протестов, — отмечает эксперт. — У Зеленского же не понимают, что с этим делать".

По мнению Сергея Тарана, прежде всего, следует вернуть субсидии хотя бы в том объеме, в каком они были при президентстве Порошенко. Второй важнейший момент – возобновить рост экономики, который позволит поднять благосостояние населения.

"А сейчас экономика падает, люди беднеют, а тарифы растут. Где логика? Если бы реальные зарплаты и пенсии значительно поднималась, если бы мы видели рост экономики, то и повышение тарифов было бы не так страшно. А так… Конечно, ситуацию будут использовать те или иные политические силы. Но дело тут, прежде всего, в непродуманных действиях самой центральной власти. Ну, а то, что президент фактически поручает правительству срочно регулировать цены, в очередной раз доказывает, что Зеленский так и не понял, до какого предела распространяются его полномочия. И так и не научился действовать в рамках Конституции", — подчеркивает Сергей Таран.

Как сообщал портал "Комментарии", по информации Государственной службы статистики средние цены на коммунальные услуги в Украине, в частности на жилье, электроэнергию, воду, газ, увеличились на 13, 6%. Больше всего из этого перечня увеличилась цена на газ — на 56,3%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!