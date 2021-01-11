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Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний год

Больше всего подорожал газ

сегодня, 17:03
Автор:

Елизавета Черных

Государственная служба статистики сообщает о том, что средние цены на коммунальные услуги в Украине, в частности на жилье, электроэнергию, воду, газ, увеличились на 13, 6%. Больше всего из этого перечня увеличилась цена на газ — на 56,3%. 

Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний год

Тарифы на коммунальные услуги - фото из открытых источников

Согласно данным службы, тарифы на содержание и ремонт жилья за год повысились на 3,4%, на водоснабжение — на 18,5%, на канализацию — на 16,5%, на содержание жилья и придомовых территорий — на 2,7%, на природный газ — на 56,3%.

В ведомстве также сообщили, что цена на электроэнергию осталась без изменений, а вот тарифы на горячую воду и отопление в Украине снизились на 2,2%. 

Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний год - фото 2

Напомним, что с 1 января в Украине значительного подорожала холодная вода. Тарифы возросли для более 40 населенных пунктов. Как известно, с начала нового года цены увеличились до 14,74 гривны за водоснабжение и 9,55 гривны за водоотвод. То есть в общем украинцам придется заплатить 27,35 гривны за каждый потребленный кубометр. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о том, что Президент Украины Владимир Зеленский год назад в своем видеообращении заявлял о том, что правительство активно работает над тем, чтобы в платежках украинцев уже к следующему (то есть, уже нынешнему) отопительному сезону тарифы на тепло снизились почти вполовину. Начиная с 2020 года в Украине больше не устанавливается единая цена на газ для населения. Кроме того, теперь каждый поставщик отдельно выставляет тариф. Они даже обнародовали уже свои цены на январь 2021 года и они существенно отличаются между собой.





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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tarify-kommunalku-vyrosli-tseny-posledniy-1610372668.html
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