Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний год

Государственная служба статистики сообщает о том, что средние цены на коммунальные услуги в Украине, в частности на жилье, электроэнергию, воду, газ, увеличились на 13, 6%. Больше всего из этого перечня увеличилась цена на газ — на 56,3%.

Тарифы на коммунальные услуги - фото из открытых источников

Согласно данным службы, тарифы на содержание и ремонт жилья за год повысились на 3,4%, на водоснабжение — на 18,5%, на канализацию — на 16,5%, на содержание жилья и придомовых территорий — на 2,7%, на природный газ — на 56,3%.

В ведомстве также сообщили, что цена на электроэнергию осталась без изменений, а вот тарифы на горячую воду и отопление в Украине снизились на 2,2%.





Напомним, что с 1 января в Украине значительного подорожала холодная вода. Тарифы возросли для более 40 населенных пунктов. Как известно, с начала нового года цены увеличились до 14,74 гривны за водоснабжение и 9,55 гривны за водоотвод. То есть в общем украинцам придется заплатить 27,35 гривны за каждый потребленный кубометр.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о том, что Президент Украины Владимир Зеленский год назад в своем видеообращении заявлял о том, что правительство активно работает над тем, чтобы в платежках украинцев уже к следующему (то есть, уже нынешнему) отопительному сезону тарифы на тепло снизились почти вполовину. Начиная с 2020 года в Украине больше не устанавливается единая цена на газ для населения. Кроме того, теперь каждый поставщик отдельно выставляет тариф. Они даже обнародовали уже свои цены на январь 2021 года и они существенно отличаются между собой.













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