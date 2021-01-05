В Украине взлетели тарифы на воду: сколько стоит куб с января

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Елизавета Черных
С 1 января в Украине значительного подорожала холодная вода. Тарифы возросли для более 40 населенных пунктов. Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой на решение Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Повышение тарифов на воду - фото из открытых источников
Например, жителям столицы вместо 22,9 придется платить 27,35 гривны за каждый кубометр воды. Так, семья, которая израсходует 15 кубов, с января заплатит на 66,7 гривны больше в сравнении с предыдущим годом. Новые цены были рассчитаны местной властью, а уже после они обращались к регулятору с просьбой повысить тарифы.
Согласно официальным данным, повышения тарифов произойдет в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и других украинских городах.
Как известно, с начала нового года цены увеличились до 14,74 гривны за водоснабжение и 9,55 гривны за водоотвод. То есть в общем украинцам придется заплатить 27,35 гривны за каждый потребленный кубометр.
Такое повышение тарифов объясняется ростом зарплат, а также увеличением цен за электроэнергию на 12%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский не выполнил обещания снизить суммы на свет, газ и тепло в платежках. Президент Украины Владимир Зеленский год назад в своем видеообращении заявлял о том, что правительство активно работает над тем, чтобы в платежках украинцев уже к следующему (то есть, уже нынешнему) отопительному сезону тарифы на тепло снизились почти вполовину.
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