В Украине взлетели тарифы на воду: сколько стоит куб с января

С 1 января в Украине значительного подорожала холодная вода. Тарифы возросли для более 40 населенных пунктов. Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой на решение Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Повышение тарифов на воду - фото из открытых источников

Например, жителям столицы вместо 22,9 придется платить 27,35 гривны за каждый кубометр воды. Так, семья, которая израсходует 15 кубов, с января заплатит на 66,7 гривны больше в сравнении с предыдущим годом. Новые цены были рассчитаны местной властью, а уже после они обращались к регулятору с просьбой повысить тарифы.

Согласно официальным данным, повышения тарифов произойдет в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и других украинских городах.

Как известно, с начала нового года цены увеличились до 14,74 гривны за водоснабжение и 9,55 гривны за водоотвод. То есть в общем украинцам придется заплатить 27,35 гривны за каждый потребленный кубометр.

Такое повышение тарифов объясняется ростом зарплат, а также увеличением цен за электроэнергию на 12%.

"В соответствии с заявками предприятий, тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 21%, водоотвод подорожает на 23%. Предприятия аргументировали необходимость повышения тарифа ростом зарплат сотрудников, ростом цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию", — прокомментировали в Национальной комиссии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский не выполнил обещания снизить суммы на свет, газ и тепло в платежках. Президент Украины Владимир Зеленский год назад в своем видеообращении заявлял о том, что правительство активно работает над тем, чтобы в платежках украинцев уже к следующему (то есть, уже нынешнему) отопительному сезону тарифы на тепло снизились почти вполовину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!