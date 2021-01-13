В Украине хотят регулировать стоимость газа — названа единая цена

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Вечканова Елена
В Украине хотят ввести единую цену на газ для всех бытовых потребителей. Таким образом внедрится государственное регулирование стоимости "голубого топлива". Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В Украине хотят установить единую стоимость газа для всех. Фото из октрытых источников
Во время выступления чиновник отметил, что тарифные вопросы во время пандемии коронавируса стоят очень остро. Более того — они находятся на контроле президента Владимира Зеленского. Вместе с главой государство обсуждались отдельные нововведения, и среди них — госрегулирование цены на газ.
Предположительная цена газа после внедрения подобных изменений — 6,99 гривны за кубометр.
Госрегулирование цены топлива позволит украинцам платить за тепло меньше — почти на 30%.
Предварительно такую инициативу Президента Владимира Зеленского обсудили на специальном совещании с представителями Кабмина, НКРЭКУ, НАК "Нафтогаз Украины" и многими экспертами в сфере энергетики.
Вместе с этим у премьер-министра заявляют, что развитие газового рынка в стране не прекратится из-за присутствия единой цены. Но пока эта структура лишь формируется, правительство будет поддерживать граждан. Именно поэтому и будет введено госрегулирование.
Ранее "Комментарии" сообщали, что цены на газ в Европе взлетели до небес — повлияет ли подобное на украинский рынок топлива.
Также на портале можно узнать, какие обещания не сдержал Владимир Зеленский относительно тарифов в стране.
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