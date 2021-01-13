kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.01.2021

BTC/USD

34742.90

ETH/USD

1072.32

LTC/USD

137.83

НБУ 13.01.2021

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес тарифы В Украине хотят регулировать стоимость газа — названа единая цена
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине хотят регулировать стоимость газа — названа единая цена

Государственное регулирование цен напрямую связано с пандемией коронавируса и карантинными запретами

сегодня, 15:35
Автор:

Вечканова Елена

В Украине хотят ввести единую цену на газ для всех бытовых потребителей. Таким образом внедрится государственное регулирование стоимости "голубого топлива". Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Украине хотят регулировать стоимость газа — названа единая цена

В Украине хотят установить единую стоимость газа для всех. Фото из октрытых источников

Во время выступления чиновник отметил, что тарифные вопросы во время пандемии коронавируса стоят очень остро. Более того — они находятся на контроле президента Владимира Зеленского. Вместе с главой государство обсуждались отдельные нововведения, и среди них — госрегулирование цены на газ.

"Предлагается ввести в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений или же до завершения нынешнего отопительного сезона", — заявил Шмыгаль.

Предположительная цена газа после внедрения подобных изменений — 6,99 гривны за кубометр.

Госрегулирование цены топлива позволит украинцам платить за тепло меньше — почти на 30%. 

Предварительно такую инициативу Президента Владимира Зеленского обсудили на специальном совещании с представителями Кабмина, НКРЭКУ, НАК "Нафтогаз Украины" и многими экспертами в сфере энергетики.

"Рыночные цены сегодня слишком большие, в особенности если учитывать пандемию. Мы, как государство, должны стоять на защите своих граждан, а это значит – в экономическом плане тоже", — убежден Зеленский. 

Вместе с этим у премьер-министра заявляют, что развитие газового рынка в стране не прекратится из-за присутствия единой цены. Но пока эта структура лишь формируется, правительство будет поддерживать граждан. Именно поэтому и будет введено госрегулирование. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что цены на газ в Европе взлетели до небес — повлияет ли подобное на украинский рынок топлива.

Также на портале можно узнать, какие обещания не сдержал Владимир Зеленский относительно тарифов в стране.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/Z-Xps_O3XQk
Теги:
comments

Обусуждения

Peter Doman

сегодня, 16:20

Популістична "ze-маячня" і черговий "розвод" лохів... https://www.facebook.com/peter.doman.10/posts/2810003765995190

comments

Новости партнеров

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ