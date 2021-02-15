Рекордный скачок мировых цен на продовольствие: как ситуация отразится на ценах в Украине

Мировые цены на продовольствие рекордно выросли. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "Комментарии" узнали у экспертов, как Украина может воспользоваться ситуацией на внешних рынках и как ситуация может отразиться на внутренних ценах.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Дальнейший рост цен зависит от прогнозов урожая-2021"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает ситуацию вполне ожидаемой.

"Еще в середине прошлого года ФАО предупреждала о том, что в конце 2020-го — начале 2021-го цены на продовольствие будут расти. Связано это с уменьшением на фоне корона-кризиса числа трудовых мигрантов, которые реально вкладывали усилия в сбор урожая, — поясняет Олег Пендзин. — В силу пандемии, карантинов, погодных условий Украина собрали минус 7 млн тонн зерновых в прошлом году, по сравнению с позапрошлым. В мире — приблизительно такая же ситуация. По индексу ФАО — резкий рост цен на всё, кроме разве что мяса. Особенно выросли в цене масла, зерно, кукуруза, сахар. Всё то, что выросло в цене и в Украине. Цены на хлеб, яйца, курятину тоже пошли вверх, так как это – производные от зерновых. 60% стоимости яиц – это стоимость комбикормов, в которых – кукуруза".

По словам эксперта, дальнейший рост цен зависит от прогнозов урожая-2021.

"Это произойдет примерно в марте, начале апреля, когда первые прогнозы начнут появляться, когда увидим, как взошли озимые. Станут понятны перспективы зерновых в мире. Тогда можно будет спрогнозировать, что ждет нас с ценами на продукты в этом году, — говорит Олег Пендзин. — Будет понятнее и ситуация с пандемий... До это цены будут иметь незначительный тренд к повышению, связанный с увеличением стоимости хранения и так далее. Но никаких кардинальных изменений до апреля, думаю, не будет. Позже возможен небольшой рост, небольшой ажиотаж перед Пасхой. Как обычно у нас бывает – в рост пойдет цена на то, что входит в пасхальную корзину (яйца, масло, молоко). При этом надо понимать, что рынок формируется из двух составляющих: желании продавца продать подороже — и платежеспособости населения. Учитывая низкую платежеспособность украинцев, серьезного роста цен не будет".

"Рост мировых цен на продовольствие, безусловно, положительно повлияет на украинский аграрный сектор"

Доктор экономических наук, замдиректора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская подчеркивает, что Украина остается мощным игроком на мировых агропродовольственных рынках, сохраняя лидирующие позиции по отдельным группам товаров.

"В настоящее время Украина принадлежит первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, второе — орехов, третье — меда, ячменя, рапса, четвертое — кукурузы, пятое — пшеницы, седьмое — сои, восьмое — курятины, десятое — яиц куриных, одиннадцатое — муки. Аграрная продукция является основой внешней торговли Украины. В 2020 году было экспортировано агропродовольственной продукции на сумму почти 22,4 млрд дол. США. А это — 45% всего экспорта страны", — отмечает Ольга Ходаковская.

По ее словам, украинская агропродовольственная продукция экспортируется в 205 стран мира.

"Рост мировых цен на продовольствие, безусловно, положительно повлияет на украинский аграрный сектор, поскольку последний остается экспортно-ориентированным. Однако появляются угрозы для внутреннего рынка, — говорит эксперт. — Связаны они с тем, что рост цен на мировых рынках может привести к росту цен на продовольствие внутри страны. Такие случаи у нас уже имели место. Хотя это может иметь и не совсем ожидаемые последствия — засилье внутреннего рынка низкокачественным импортом. И это также мы уже проходили. Когда из-за роста мировых цен украинская высококачественная продукция активно поставлялась за границу, а внутренний рынок наполнялся более дешевой, но худшей по качеству импортной продукцией".

Ольга Ходаковская обращает внимание и на то, что покупательский спрос украинцев из-за относительно невысокого уровня доходов, остается низким. И это накладывает существенный отпечаток на формирование структуры внутреннего спроса, а соответственно — на потребительские и ценовые предпочтения.

"Хотя эту проблему можно решить путем формирования внутреннего резерва агропродовольствия на стратегически важные продукты и регулированием цен на социально значимые группы товаров. Это, кстати, является функцией государства и составляющей его регуляторной политики", — подчеркивает Ольга Ходаковская.

Отметим, что по оценкам ученых Института аграрной экономики, основными потребителями отечественной сельхозпродукции в 2020 году стали: Китай (3554 млн долл), Индия (1498 млн долл), Нидерланды (1422 млн долл), Египет (1367 млн долл), Турция (1069 млн долл), Испания (985 млн долл), Польша (850 млн долл), Италия (584 млн долл) и Германия (581 млн долл.).

Как сообщалось, эксперт рассказал, ждать ли повышения цен на АЗС Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!