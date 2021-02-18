Когда заработает Минагрополитики - мнение экспертов

В 2019 году аграрное министерство было ликвидировано правительством Алексея Гончарука. С тех пор аграрными вопросами занимается Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В декабре прошлого года Верховная Рада назначила министром аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, который тогда возглавлял Госгеокадастр. В интервью изданию HB, министр выразил надежды, что Минагрополитики заработает уже 1 марта, однако признался, что правительство пока хочет его создавать.

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Как скоро сможет заработать Министерство аграрной политики и продовольствия? Что для этого требуется? И необходимо ли оно Украине? На эти вопросы "Комментарии" отвечали вместе с экспертами.

Ситуация сложная, но надежда есть

Заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук считает, что Министерство сможет начать свою работу в ближайший месяц, однако на сегодняшний день в ведомстве существует проблема с наделением полномочий и функциональных обязанностей:

"Существует проблема с полномочиями, которая связана с тем, что в Кабинете министров есть определенная несогласованность и виденье того, какие органы центральной власти будут входить в структуру Минагрополитики. Фактически, аграрное сообщество выступает за то, чтобы в Министерстве в полной мере были укомплектованы вопросы и Госпотребслужбы, и вопросы лесов, водных ресурсов, а также земельные вопросы".

Эксперт ожидает, что Министерство аграрной политики полноценно заработает уже с марта, потому как накануне было обсуждение его функционала в профильном аграрном комитете. По словам Дениса Марчука, и народные депутаты, и представители аграрных ассоциаций поддержали вопрос о функционировании Минагрополитики в том виде, который был до его реформирования.

"По словам самого министра Романа Лещенко, сейчас в Минагрополитики работает он, как министр, архивариус и человек, занимающийся уборкой. Это то министерство, которое мы имеем на сегодняшний день. Представьте, что аграрный сектор создает порядка 17% ВВП и порядка 40% валютной выручки, и мы имеет такую катастрофическую ситуацию. Однако, мы имеем веру в то, что в ближайший месяц будет упорядочена структура, будут созданы должности заместителей, и аграрное сообщество увидит полноценную работу Министерства".

Необходимости в Министерстве аграрной политики нет

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко наоборот считает, что Министерство аграрной политики заработает нескоро.

"Кроме экономики туда добавились политические амбиции, и есть несколько желающих возглавить Министерство. Соответственно, решение усложняется и это может затянуться надолго. С точки зрения того, как это влияет на экономику — проблема заключается не в количестве Министерств, а в рациональности. У нас совершенно неправильно построена модель самого правительства. Нам нужно брать образец Евросоюза и выстраивать так свою модель, а у нас Министерство аграрной политики — это что-то на подобие советского министерства. И честно говоря, они не помогают аграриям, а только мешают. Я не думаю, что создание Министерства для аграрной политики будет лучше, и его присутствие поможет.

Раньше у нас было аграрное министерство — занимались вопросами плохо. Сейчас вопросами аграриев занимается Министерство развития экономики — также плохо. А если подумать, чем вообще должно заниматься Министерство экономики? Прогнозированием и стратегией. К сожалению, оно не выполняет свои обязанности.

Если, к примеру, у нас будет отдельное министерство сельского хозяйства, то чем оно будет заниматься? Дотациями? В Украине дотации аграрному секторы настолько ничтожны, что для этого будет достаточно отдела. Плюс, у нас есть отдельный Государственный земельный кадастр — зачем ему еще начальник? Тоже самое и с Зерновым фондом. Я считаю, что необходимости в структуре, которая будет над всеми этими ведомствами, нет".

Ранее "Комментарии" рассказывали о продаже земли в Украине и анализировали зарубежный рынок.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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