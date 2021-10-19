Коррупционные риски рынка земли - выводы первых ста дней

Украинские чиновники по итогам 100 дней существования рынка земли обнаружили ряд коррупционных рисков и ищут методы борьбы с ними, сообщает пресс-служба Кабмина.

Земельные участки требуют внимания регулирующих органов и НАПК - фото из сети

Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия, 18 октября на встрече с членами правительства акцентировал, что рынок земли требует антикоррупционных мер. 100 дней, которые прошли со дня старта, показали, что рынок развивается, но нуждается в поддержке. Коррупционные риски, касающиеся этой сферы, сформировало в своем аналитическом обзоре Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) "Земельная коррупция: ТОП-30 коррупционных рисков и пути их преодоления" (см. ссылку). Некоторые из коррупционных рисков:

- бесплатная передача участков фиктивным кооперативам;

- незаконное изменение целевого назначения;

- обход земельных аукционов;

- незаконная застройка;

- подделка решений о выделении земельных участков

и другие.

Минагрополитики, а также Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, обратились за помощью к НАПК. Между учреждениями подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве и названы первые направления для предотвращения незаконной деятельности в данной сфере:



— анализ нормативно-правовых актов, чтобы устранить коррупциогенные факторы;

— реализация Плана антикоррупционных мер в работе Госгеокадастра, в частности, повышение качества ведения земельного кадастра (см. ссылку).

Цифровые ресурсы, которые помогают снизить коррупционные риски:



— Государственный земельный кадастр (см. ссылку) — содержит информацию о земельном участке — о его стоимости, владельце;

— Публичная кадастровая карта (см. ссылку) — цифровой сервис, в котором можно увидеть карту Украины с обозначенными земельными участками, для которых указан кадастровый номер, тип собственности, целевое назначение и площадь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!