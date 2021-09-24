1 июля 2021 года в Украине заработал рынок земли. Таким образом был снят мораторий на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения. По данным Министерства аграрной политики, по состоянию на 24 сентября, в стране заключили 20 658 сделок в рамках земельного законодательства, передает ТСН.

Рынок земли в Украине: где гектар стоит дороже всего - фото из открытых источников

В целом уже продано более 50 800 гектаров. При этом лидирует по количеству проданных земельных участков Кировоградская область - 8444,9 га, затем — Харьковская область с 5881,2 га, а на третьем месте — Полтавская область - 4706,8 га.

Журналисты отмечают, что по состоянию на сегодня, средняя стоимость земли по регионам очень разнится. Так, дороже всего гектар земельного участка обходится в Киевской области — 122 219 гривен, а вот дешевле всего землю можно купить в той же Кировоградской области — за 3 354 гривен.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине с целью оптимизации рынка земельных отношений создали специальный Земельный штаб. В состав специального штаба вошли представители депутатского корпуса, Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Нотариальной палаты Украины, Независимой ассоциации банков Украины, а также ряда других профильных ассоциаций.

Также отметим, что со старта запуска земельной реформы в стране прошло практически три месяца месяца. Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук рассказал журналистам портала, какие тенденции более четко определяются, а какие вопросы еще предстоит решить.

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