Курятина в Украине стоит гораздо дороже, чем в Европе: названы главные причины

Несмотря на то, что Украина входит в десятку мировых поставщиков курятины (в 2021 году отечественные производители экспортировали свыше 4 млн тонн продукции), стоимость мяса курицы внутри страны остается выше, чем в Евросоюзе. Об этом говорится в материале издания delo.

Курятина - фото из открытых источников

Согласно анализу Экономического дискуссионного клуба, этой зимой цена килограмма куриной тушки на украинском рынке составила 2,3 евро. При этом в Польше такое мясо продают за 1,95 евро, в Венгрии — 2,01 евро, в Румынии — 2 евро.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, существует несколько факторов, в связи с которыми курятина и другие продукты питания в Украине гораздо дороже, чем, допустим, в Польше.

Первое — затраты на производство, которые у отечественных производителей выше, чем в соседней стране. В Польше, по словам эксперта, значительно высокие дотации на аграрное производство — 60% затрат на него компенсируется государством.

Кроме того, страны Евросоюза, защищая своих производителей, устанавливают жесткие квоты на экспорт продукции. Такая процедура предусматривается договором о свободной торговле в ЕС и способствует снижению конкуренции.

Третья причина — нулевой НДС на продукты питания в европейских странах, который был введен в январе 2022 года. К тому же, в этом году в Европе был снижен налог на добавленную стоимость на топливо на 5%. А в нашей стране, отметил эксперт, ставка НДС как для продуктов, так и топлива — 20%. Это, безусловно, влияет на цену товаров для украинского потребителя.

Четвертая причина существенной разницы в украинских и европейских ценах — рост стоимости корма. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, именно корма составляют порядка 70% себестоимости производства курятины. В частности, зерно на внутреннем рынке Украины за последние два года подскочило в цене в два раза. И в связи с отсутствием дотаций фермеры закладывают расходы в цену на производимый продукт.

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