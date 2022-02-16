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Курятина в Украине стоит гораздо дороже, чем в Европе: названы главные причины

Цена килограмма куриной тушки на украинском рынке составила 2,3 евро. В то время как в Польше такое мясо продают за 1,95 евро, в Венгрии - 2,01 евро

сегодня, 16:13
Автор:

Елизавета Черных
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Несмотря на то, что Украина входит в десятку мировых поставщиков курятины (в 2021 году отечественные производители экспортировали свыше 4 млн тонн продукции), стоимость мяса курицы внутри страны остается выше, чем в Евросоюзе.  Об этом говорится в материале издания delo. 

Курятина в Украине стоит гораздо дороже, чем в Европе: названы главные причины

Курятина - фото из открытых источников

Согласно анализу Экономического дискуссионного клуба, этой зимой цена килограмма куриной тушки на украинском рынке составила 2,3 евро. При этом в Польше такое мясо продают за 1,95 евро, в Венгрии — 2,01 евро, в Румынии — 2 евро. 

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, существует несколько факторов, в связи с которыми курятина и другие продукты питания в Украине гораздо дороже, чем, допустим, в Польше. 

Первое — затраты на производство, которые у отечественных производителей выше, чем в соседней стране. В Польше, по словам эксперта, значительно высокие дотации на аграрное производство — 60% затрат на него компенсируется государством.

Кроме того, страны Евросоюза, защищая своих производителей, устанавливают жесткие квоты на экспорт продукции. Такая процедура предусматривается договором о свободной торговле в ЕС и способствует снижению конкуренции. 

Третья причина — нулевой НДС на продукты питания в европейских странах, который был введен в январе 2022 года. К тому же, в этом году в Европе был снижен налог на добавленную стоимость на топливо на 5%. А в нашей стране, отметил эксперт, ставка НДС как для продуктов, так и топлива — 20%. Это, безусловно, влияет на цену товаров для украинского потребителя. 

Четвертая причина существенной разницы в украинских и европейских ценах — рост стоимости корма. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, именно корма составляют порядка 70% себестоимости производства курятины. В частности, зерно на внутреннем рынке Украины за последние два года подскочило в цене в два раза.  И в связи с отсутствием дотаций фермеры закладывают расходы в цену на производимый продукт. 

Ранее на портале "Комментарии" - В Украине изменились цены на сигареты: сколько придется платить курильщикам. 


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Источник: https://delo.ua/agro/kuryatina-v-ukraine-na-15-18-doroze-cem-v-evrope-na-cto-pravitelstvu-pridetsya-poiti-ctoby-ee-stoimost-snizilas-392507/
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Обсуждения

Chen

сегодня, 16:31

Если экспорт 4 млн тонн в Европейский союз, то там розничная продажа 2 евро/ кг, в Украине 2,3 евро/кг, затраты на производство те же и стоимость доставки выше для экспорта. Почему у нас выше цена? Ответа в статье нет.

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