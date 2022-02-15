В Украине изменились цены на сигареты: сколько придется платить курильщикам

В Украине вновь изменились цены на табачную продукцию. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

В Украине изменились цены на сигареты. Фото из открытых источников

В период с декабря по январь в Украине изменился ценник сразу на несколько видом табачных изделий: сигареты отечественных марок, сигареты с фильтром среднего класса и сигареты с фильтром премиум класса.

Так, сигареты с фильтром отечественных марок в декабре продавали по 50,65 гривен за пачку (20 штук). К январю такие сигареты подешевели до 48,93 гривен. В целом разница составила 72 копейки.

Упали в цене также и сигареты с фильтром медиум класса. В период с декабря по январь стоимость табачных изделий изменилась с 60,77 гривен (пачка из 20 штук) до 60,03 гривен.

Подорожали с начала 2022 года в Украине сигареты с фильтром медиум класса. Перед Новым годом стоимость таких сигарет среднем составляла 66,98 гривен (пачка из 20 штук), а в январе их продавали по 68,37 гривен. Таким образом, эти табачные изделия стали дороже на 1,79 грн.

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