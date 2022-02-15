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В Украине изменились цены на сигареты: сколько придется платить курильщикам

Названы цены на сигареты в Украине

сегодня, 19:58
Автор:

Денис Подставной
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В Украине вновь изменились цены на табачную продукцию. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины. 

В Украине изменились цены на сигареты: сколько придется платить курильщикам

В Украине изменились цены на сигареты. Фото из открытых источников

В период с декабря по январь в Украине изменился ценник сразу на несколько видом табачных изделий: сигареты отечественных марок, сигареты с фильтром среднего класса и сигареты с фильтром премиум класса. 

Так, сигареты с фильтром отечественных марок в декабре продавали по 50,65 гривен за пачку (20 штук). К январю такие сигареты подешевели до 48,93 гривен. В целом разница составила 72 копейки. 

Упали в цене также и сигареты с фильтром медиум класса. В период с декабря по январь стоимость табачных изделий изменилась с 60,77 гривен (пачка из 20 штук) до 60,03 гривен. 

Подорожали с начала 2022 года в Украине сигареты с фильтром медиум класса. Перед Новым годом стоимость таких сигарет среднем составляла 66,98 гривен (пачка из 20 штук), а в январе их продавали по 68,37 гривен. Таким образом, эти табачные изделия стали дороже на 1,79 грн. 

Ранее "Комментарии" информировали о том, что психологи назвали пять важных признаков, с помощью которых можно понять, что мужчина вас использует. По их словам, именно эти признаки дают понять, что их отношений настало время выходить. 

Также "Комментарии" писали о том, что портал "Комментарии" запускает новый опрос "Самый лучший фильм за последние 20 лет". По итогам опроса будет составлен рейтинг самых лучших фильмов за последние 20 лет, которые получили статуэтку "Оскар". Голосование будет проводиться с 17 до 27 февраля 2022 года. Проголосовать за свой любимый фильм можно будет только один раз. 

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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/
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