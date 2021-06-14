Лучшие молочные фермы Украины: названо десятку самых продуктивных

Молочный бизнес в Украине развивается, и с каждым годом появляется все больше фермерских хозяйств, которые занимаются изготовлением молочной продукции высокого качества. Украинские фермеры внедряют немало новых инициатив, которые перенимают даже иностранные производители. Поэтому Ассоциация производителей молока (АПМ) снова решила отметить лучшие молочные фермы Украины. Об этом сообщила пресс-служба АПМ.

ТОП-10 молочных ферм. Фото: unsplash.com

Конкурс будет проводиться ежегодно во время Международного молочного конгресса. В этом году Ассоциация оценивала украинские молочные хозяйства в трех номинациях:

"ТОП-10 молочных ферм Украины";

"Высшая пожизненная производительность";

"Стремительная динамика развития".

По результатам конкурса в ТОП-10 самых продуктивных попали такие хозяйства:

ООО "Прогресс", Волынская область — среднегодовой надой составляет 11 764 кг на фуражную корову;

ООО "Украина", Тернопольская область — 11 729 кг на фуражную корову;

СООО "Луч", Николаевская область — 11 360 кг на фуражную корову;

СООО "Агроком", Черкасская область — 11 334 кг на фуражную корову;

ООО "Агрофирма "Песчанская", Харьковская область — 11 023 кг на фуражную корову;

ЧП "Агрофирма Луч", Херсонская область — 11 006 кг на фуражную корову;

ООО "Агросервис ЛТД", Харьковская область — 10 818 кг на фуражную корову;

ООО "Великан", Сумская область — 10 664 кг на фуражную корову;

ПАП "Агропродсервис", Тернопольская область — 10 400 кг на фуражную корову;

ПСП А/Ф "Горынь", Тернопольская область — 10 350 кг на фуражную корову.

Как отметила генеральный директор АПМ Анна Лавренюк, рейтинг может пополниться и другими молочными фермами, ведь в ТОП вошли только те, которые согласились принять участие в конкурсе. Она добавила, что в Украине есть много передовых хозяйств, достойных называться лучшими и самыми продуктивными.

Ранее издание "Комментарии" писало о семейных фермах в Украине и как власть помогает им развиваться.





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