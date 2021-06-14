Лучшие молочные фермы Украины: названо десятку самых продуктивных

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Корольова Аліна
Молочный бизнес в Украине развивается, и с каждым годом появляется все больше фермерских хозяйств, которые занимаются изготовлением молочной продукции высокого качества. Украинские фермеры внедряют немало новых инициатив, которые перенимают даже иностранные производители. Поэтому Ассоциация производителей молока (АПМ) снова решила отметить лучшие молочные фермы Украины. Об этом сообщила пресс-служба АПМ.
ТОП-10 молочных ферм. Фото: unsplash.com
Конкурс будет проводиться ежегодно во время Международного молочного конгресса. В этом году Ассоциация оценивала украинские молочные хозяйства в трех номинациях:
По результатам конкурса в ТОП-10 самых продуктивных попали такие хозяйства:
Как отметила генеральный директор АПМ Анна Лавренюк, рейтинг может пополниться и другими молочными фермами, ведь в ТОП вошли только те, которые согласились принять участие в конкурсе. Она добавила, что в Украине есть много передовых хозяйств, достойных называться лучшими и самыми продуктивными.
Ранее издание "Комментарии" писало о семейных фермах в Украине и как власть помогает им развиваться.
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