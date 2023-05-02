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Министр агрополитики назвал проблемы украинских аграриев

Украинский министр указывает, что из-за войны фермеры имеют ряд проблем, в частности это касается сбыта продукции, логистики и кредитования.

сегодня, 16:50
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Автор:

Slava Kot

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский рассказал в интервью порталу "Комментарии" о проблемах украинских фермеров во время войны.

Министр агрополитики назвал проблемы украинских аграриев

Министр агрополитики Николай Сольский. Фото из открытых источников

Николай Сольский отметил, что все украинские фермеры испытывают проблемы со сбытом своей продукции и логистикой. Кроме того, кредитование в военное время также оказывает влияние на аграриев.


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"Аграрии все испытывают проблемы с реализацией зерна, потому что у нас есть проблемы с зерновым коридором и проблемы с логистикой, проблемы с ликвидностью, потому что кредитование не такое как в обычное мирное время", — говорит министр агрополитики.

Среди других проблем Сольский отметил сокращение рабочей силы, которая может быть привлечена для работ на полях или фермах.

"Проблемы с кадрами, потому что часть работников на войне, часть уехала, и все другие проблемы, которые имеют граждане Украины и бизнес, например с электроэнергией, с обстрелами", — сообщил Николай Сольский.

Вместе с этим министр считает, что хуже всего чувствуют себя те, кто находится под оккупацией. Кроме экономических проблем с бизнесом, им приходится заботиться о собственной жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал про украинского фермера, который придумал новый способ разминирования полей. Аграрий из Харьковской области оборудовал свой трактор частями российского танка и установил дистанционное управление на технике. Трактор едет по полю, подрывается на российских минах без персонала внутри, а защита из танков помогает использовать аграрную технику в несколько раз.

Также "Комментарии" писали, что поляки жалуются на украинский продукт, который заполонил их рынок.



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Источник: https://comments.ua/ua/interview/ministr-agropolitiki-mikola-solskiy-pro-posivnu-zernovu-ugodu-ta-naslidki-viyni-712142.html
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