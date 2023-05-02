Министр агрополитики назвал проблемы украинских аграриев

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский рассказал в интервью порталу "Комментарии" о проблемах украинских фермеров во время войны.



Министр агрополитики Николай Сольский. Фото из открытых источников

Николай Сольский отметил, что все украинские фермеры испытывают проблемы со сбытом своей продукции и логистикой. Кроме того, кредитование в военное время также оказывает влияние на аграриев.

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"Аграрии все испытывают проблемы с реализацией зерна, потому что у нас есть проблемы с зерновым коридором и проблемы с логистикой, проблемы с ликвидностью, потому что кредитование не такое как в обычное мирное время", — говорит министр агрополитики.

Среди других проблем Сольский отметил сокращение рабочей силы, которая может быть привлечена для работ на полях или фермах.

"Проблемы с кадрами, потому что часть работников на войне, часть уехала, и все другие проблемы, которые имеют граждане Украины и бизнес, например с электроэнергией, с обстрелами", — сообщил Николай Сольский.

Вместе с этим министр считает, что хуже всего чувствуют себя те, кто находится под оккупацией. Кроме экономических проблем с бизнесом, им приходится заботиться о собственной жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал про украинского фермера, который придумал новый способ разминирования полей. Аграрий из Харьковской области оборудовал свой трактор частями российского танка и установил дистанционное управление на технике. Трактор едет по полю, подрывается на российских минах без персонала внутри, а защита из танков помогает использовать аграрную технику в несколько раз.

Также "Комментарии" писали, что поляки жалуются на украинский продукт, который заполонил их рынок.