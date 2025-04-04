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На Западе объяснили, почему Украина может выиграть от пошлин Трампа

Reuters пишет о том, что украинская кукуруза может заменит американскую в связи с пошлинами Трампа

сегодня, 11:32
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Кравцев Сергей

Агропромышленный сектор Украины — может выиграть от пошлин США. Украинское зерно способно частично заменить американское в случае введения ответных мер. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагентство "Reuters".

На Западе объяснили, почему Украина может выиграть от пошлин Трампа

Экспорт кукурузы. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что Украина является крупным мировым производителем и экспортером кукурузы. Бразилия на первом месте по производству кукурузы, но ее урожай не может покрыть весь спрос, и именно здесь Украина может занять освободившиеся ниши и претендовать на свою долю.

В материале говорится, что Украина произвела 32 миллиона метрических тонн кукурузы в 2023 году и 26 миллионов тонн в 2024 году. Страна экспортировала почти 30 миллионов тонн в сезоне 2023/24 и, вероятно, отправит за границу 22 миллиона тонн в 2024/25, по данным бизнес-ассоциации УКАБ.

Фермеры, с большой вероятностью, увеличат посевные площади под кукурузу в этом году, так как цены на экспорт выгодны.

Украина также собрала рекордный урожай сои – 6,2 миллиона тонн в 2024 году, и около половины этого объема может быть экспортировано. Урожай сои в Украине в 2025 году может составить от 5,8 до 6,2 миллиона тонн, а окончательный объем будет зависеть от наличия осадков в мае и июне.

Также издание "Комментарии" сообщало – объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы для торговых партнеров Штатов по всему миру варьируются от 10% до 49% на импортные товары. Самые высокие американские тарифы за столетие вызвали беспокойство и растерянность мировых лидеров. Так Китай призывает США немедленно отменить тарифы, обещая отомстить. ЕС говорит, что готов принять ответные меры. Что касается Украины, то, как и для многих стран, был введен тариф с минимальной ставкой в 10%. С какой именно пошлиной столкнутся страны? Что изменится именно для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/ukraines-corn-could-benefit-us-tariffs-analyst-says-2025-04-03/
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