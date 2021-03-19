Наследование земельного участка: что важно знать - объяснение эксперта

Как известно, Верховная Рада Украины IX созыва приняла законопроект, который запускает рынок земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года. Поэтому еще более актуальным становится вопрос приобретения права собственности на землю — наследования. Как происходит процедура на законодательном уровне? Какие особенности наследования земельного участка и проблемы, с которыми можно столкнуться на этом пути? За разъяснениями портал "Комментарии" обратился к Анне Гладун, юристу по земельным вопросам, партнеру "Земельного фонда Украины".

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Процедура наследования

"Гражданским кодексом Украины предусмотрено два вида наследования: по завещанию и по закону. Чтобы получить земельный участок или земельный пай по наследству, наследникам необходимо в течение шести месяцев со дня открытия наследства обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя лично, с заявлением о принятии наследства.

Право собственности на земельный участок в порядке наследования переходит к наследникам на общих основаниях, с сохранением его целевого назначения. С истечением шестимесячного срока со дня смерти наследодателя, необходимо обратиться к нотариусу, которому было подано заявление о принятии наследства, с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

При подаче такого заявления вам необходимо будет приложить следующие документы:

— документы, удостоверяющие личность наследника (паспорт, идентификационный номер);

— свидетельство о смерти наследодателя;

— документы, подтверждающие родство наследника с наследодателем (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);

— оригинал документов, подтверждающих право собственности наследодателя на земельный участок (государственный акт на право собственности на земельный участок);

— справку о нормативно-денежной оценке земельного участка и выписку из Государственного земельного кадастра на земельный участок.

Нотариус должен проверить, не находится ли земельный участок под арестом. Если на наследственное имущество наложен арест, выдача свидетельства о праве на наследство задерживается до его снятия.

Наконец, если наследником представлены все необходимые документы, то нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, а также регистрирует право собственности наследника в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. С этого момента лицо является полноправным владельцем унаследованного земельного участка".

Особенности наследования земельного пая

Юрист утверждает, что пока законодательно нет четко закрепленного понятия земельного пая. Документом, подтверждающим право на пай, является сертификат. Он действителен до момента выделения земельного участка в натуре. В дальнейшем документом, подтверждающим право на земельный участок, является уже государственный акт, а поскольку сегодня государственные акты не выдают, то вместо них документом, подтверждающим право на пай, есть выписка из государственного реестра имущественных прав.

Если умерший не успел провести процедуру выделения земельного участка в натуре и получить государственный акт, то нотариус сможет выдать свидетельство о праве на наследство и провести регистрацию права собственности по преемнику на пай, в дальнейшем с правом выделения в натуре наследником самого участка.

Очень часто бывают случаи, когда после смерти владельца остался сертификат. Тогда нотариус выдаст наследнику свидетельство на наследство, а наследник в дальнейшем займется процедурой выделения участка в натуре с получением кадастрового номера, с последующей регистрацией права собственности.

Эксперт напоминает, что с учетом последних изменений относительно открытия рынка земли в Украине, владельцы паев или их прямые наследники должны до 01 января 2025 года в обязательном порядке оформить право собственности на земельные участки. В случае не оформления права собственности на участки, они будут считаться такими, от которых их владельцы отказались автоматически.

Все спорные вопросы, которые возникают во время принятия в наследство земли, решаются в судебном порядке. Если вы унаследовали земельный участок, который находится в аренде, следует помнить: "Смена собственника земельного участка (арендодателя) не является основанием для прекращения договора аренды земли".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, на что следует обратить внимание при аренде земельного пая.





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