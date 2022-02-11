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Названа цена за гектар земли в разных регионах Украины: где дороже и дешевле всего

Дешевле всего земля выставлена на продажу в Запорожской области - 22,8 тыс. гривен в среднем

сегодня, 10:31
Автор:

Елизавета Черных
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Харьковская область остается в лидерах среди регионов Украины по площади проданной земли сельскохозяйственного назначения и количеству сделок. По состоянию на 11 февраля 2022 года в области продали 35 286 га сельхозземли. При этом ее средняя цена составляет 31,5 тыс. гривен за гектар. Об этом свидетельствуют данные мониторинга земельных отношений Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Названа цена за гектар земли в разных регионах Украины: где дороже и дешевле всего

Рынок земли в Украине - фото из открытых источников

Так, дороже всего земля стоит во Львовской области — 245,3 тыс. гривен в среднем за гектар. Затем — Киевская область со средней стоимостью гектара в 156 тыс. гривен, а на третьем месте по дороговизне земли сельхозназначения — Ивано-Франковская область, где гектар продается за 151 тысячу гривен. 

При этом дешевле всего земля выставлена на продажу в Запорожской области — 22,8 тыс. гривен в среднем за гектар. Сюда же можно отнести Херсонскую — 23 тыс. гривен за гектар и Черниговскую области — 23,5 тыс. гривен.  

Отмечается, что всего со старта рынка земли (1 июля 2021 года) в Украине продали 94 265 земельных участков сельскохозяйственного назначения, что по площади - 240 030 гектаров. 

Средняя стоимость гектара отчужденной земли в стране - 38 455 гривен. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что у каждого украинца есть право бесплатно получить земельный участок из земель государственной и коммунальной собственности. Эксперт рассказал, насколько беспрепятственно это можно сделать, какие "подводные камни" существуют, а также, играет ли роль земельный рынок, которые заработал в июле прошлого года. 

Читайте также: Рынок земли в Украине: как государство регулирует и упрощает земельные отношения. 


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Источник: https://land.gov.ua/monitorynh-zemelnykh-vidnosyn/
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