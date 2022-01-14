Как бесплатно получить законные 2 га земли в Украине и возможно ли это сделать

Каждый гражданин Украины имеет право на бесплатное получение земельного участка из земель государственной и коммунальной собственности. Однако, можно ли беспрепятственно стать владельцем двух гектаров? Какие сложности возникают на этом пути, и какую роль играет рынок земли, заработавший в Украине с 1 июля 2021 года?

Как бесплатно получить законные 2 га земли в Украине - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Чтобы получить объяснения, издание "Комментарии" обратилось к генеральному директору ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роману Сластену.



"Действительно, Земельный кодекс Украины предусматривает возможность для граждан Украины получать безвозмездно в частную собственность сельскохозяйственные земли, — в частности, до 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства. В течение последних пяти лет значительное количество граждан Украины, подавляющее большинство из которых было участниками боевых действий, получили таким образом земельные участки", — отмечает специалист.

По словам генерального директора УКАБ, получить земельный участок уже довольно сложно, в первую очередь из-за отсутствия свободных участков, ведь в течение 2021 года большинство государственной земли было передано в коммунальную собственность местным общинам, которые, в свою очередь, в подавляющем большинстве эти земельные участки передали в аренду. Соответственно, свободной земли пока очень мало. Поэтому на практике большинство заявлений о получении бесплатно 2-х гектаров получают отказы от местных общин из-за того, что нет свободных участков для выделения.

"Рынок земли, запущенный с 1 июля 2021 года, мало влияет на эти процессы, потому что он касался подмораторных земель для ведения товарного с/х производства, которые были разделены в процессе приватизации колхозных земель. Что касается земли для ведения личного крестьянского хозяйства, на эти земли не было запрета купли-продажи, поэтому рынок с/х земли именно для ведения личного крестьянского хозяйства был и раньше. Сейчас он просто интегрировался в общий рынок с/х земель", — добавил Роман Сластен.

Напомним, что законодательством предусмотрена возможность для граждан Украины получить право собственности на земельные участки на основании безвозмездной передачи из земель государственной и коммунальной собственности в следующих размерах:

— для ведения фермерского хозяйства – в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, – расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство;

— для ведения личного крестьянского хозяйства – не более 2,0 гектара;

— для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

— для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;

— для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

— для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

Шесть шагов, как реализовать свое право на бесплатное получение земельного участка:

Для начала следует определиться, где именно вы хотите получить землю и для каких целей.

Обратиться в сельский, поселковый, городской совет (если вопросы касаются земель коммунальной собственности) и предоставить необходимые документы.

Заказать разработку проекта землеустройства в землеустроительной организации путем заключения договора с четким определением стоимости и сроков выполнения работ;

Зарегистрировать земельный участок в Государственном земельном кадастре;

Утвердить проект землеустройства по отводу земельного участка. Для этого необходимо предоставить в местный совет:

— ходатайство об утверждении проекта землеустройства;

— экземпляр согласованного проекта землеустройства по отводу земельного участка;

— выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке.

— решение об утверждении проекта землеустройства является сразу решением о передаче земельного участка в собственность либо в использование.

В случае отказа органа местного самоуправления в передаче земельного участка в собственность или на оставление заявления без рассмотрения вопроса решается в судебном порядке.



На последнем этапе следует зарегистрировать право владения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

После регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество Вы становитесь полноправным владельцем земельного участка.



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