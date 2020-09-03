Названы пять шагов, которые спасут украинский агропромышленный комплекс

Согласно данным статистики и прогнозам экспертов, Украина в этом году соберет меньше урожая, а животноводство неустанно снижается. Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко назвал ТОП-5 мер по выводу украинского агропромышленного комплекса из кризиса в интервью "Комментариям".

Во-первых, говорит Козаченко, нужно восстановить Министерство аграрной политики и всю вертикаль государственного управления – от Кабинета министров до местной общины. Профильное Министерство было ликвидировано в 2019 году (после избрания нового президента и смены правительства Украины), став частью Минэкономики и Минэнергетики. Единственный прецедент в мире, когда частью Минэнергетики стало рыбное хозяйство. Причем, профильное Министерство нужно не просто восстановить, но и наполнить действительно профессионалами, знающими, что делать и как.

Во-вторых, следует внести изменения в фискальную политику касательно АПК, уверен эксперт. А для этого нужно на законодательном уровне структурировать субъекты хозяйствования на три группы: малые, средние и крупные (агрохолдинг). В соответствии с этой классификацией прописать среднесрочные программы господдержки, систему налогообложения. Малые предприятия должны получать самую большую поддержку от государства. Не могут одинаково (как сейчас) поддерживаться малое предприятие с 5 га земли – и агрохолдинг, имеющий 500 тысяч га.

В-третьих, Козаченко призвал поработать вопрос монетарной политики и банковского сектора. Представители АПК должны получить возможность получать дешевое среднесрочное и долгосрочное финансирование. Сейчас практически невозможно получить кредит на 5-10 лет. А без этого не построить молочно-товарную ферму, не создать современное предприятие для переработки сырья – с целью получения продукции с добавленной стоимостью.

В-четвертых – дерегуляция, современная система управления. Речь о том, что многое в АПК нужно упростить и поставить на платформу диджитализации. Это важно для создания открытого доступа к той или иной информации, для возможности удаленного доступа к регистрации, к получению определенных разрешений, оперативной информации, чтобы "сверить часы" - сколько, чего и где мы посеяли, собрали, сколько продали, сколько осталось на хранении. Козаченко отмечает, что нужно открыть базы данных. Тот же земельный банк должен быть прозрачен. В первую очередь это касается госпредприятий, которые половину земли отдают в теневое пользование. В рамках дерегуляции также следует передать определенные полномочия от государства – саморегулируемым общественным организациям. К примеру, если в состав Зерновой ассоциации входит боле 50% субъектов торговли зерном, то она может считаться саморегулируемой. И государство может (должно) давать ей определенные полномочия (естественно, с определенной степенью контроля) по выдаче ряда разрешительных документов, а также выполнения контрольных функций.

В-пятых, нашему АПК нужна более активная европейская и глобальная интеграция. Следует адаптировать систему контроля качества, получить соответствующие европейские номера сертификатов на ту или иную продукцию того или иного производителя. Это откроет дверь в 90% стран - без прохождения там системы сертификации. Украина внедряет эту систему уже 20 лет, адаптировав лишь процентов на 60%. Кроме того, в рамках международной интеграции нужно больше представителей Украины делегировать в крупные международные организации, которые влияют на формирование глобальной аграрной политики.

Ранее сообщалось, насколько серьезно над Украиной нависает риск остаться без полноценного урожая в этом году и как власть должна помочь аграриям.

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