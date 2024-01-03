Николай Сольский рассказал, благодаря ком стал возможный зерновой коридор

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Кравцев Сергей
Зерновой коридор — уникальный международный гуманитарный кейс, который стал возможным благодаря тесному сотрудничеству ВСУ, Офиса президента и Кабмина с профильным министром Николаем Сольским. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Апостроф".
Николай Сольский. Фото: из открытых источников
В материале отмечается, в июле 2023 г. Россия вышла с "Черноморской зерновой инициативы" и атаковала портовую зерновую инфраструктуру. Однако Украина вместе с международными партнерами не подверглась российскому шантажу. 8 августа Военно-морские силы ВСУ открыли новые временные маршруты движения гражданских судов из портов Большой Одессы под защитой украинских военных.
Альтернативным путем авторы называют дунайские порты "Рени", "Усть-Дунайск" и "Измаил", которые смогли избежать морской блокады РФ и обеспечили перевалку грузов на уровне 29,4 млн. тонн за январь-ноябрь 2023 года.
Важность зернового коридора возросла после блокады украинской сельскохозяйственной продукции со стороны Польши, возникшей после неудачных переговоров между украинским правительством во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем и польскими коллегами из предыдущего правительства.
Авторы материала отмечают, зерновой коридор позволил президенту Украины Владимиру Зеленскому успешно положить начало инициативе "Grain from Ukraine", которая собрала более $220 млн на закупку 170 тыс. тонн пшеницы, которая отправлена в Эфиопию, Сомали, Йемен и Кению.
По словам министра агрополитики Николая Сольского, это доказывает, что Украине удалось сохранить статус надежного экспортера продовольствия, несмотря на войну.
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