ООН предоставит Украине помощь: что известно

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Подразделение ООН – Продовольственная и сельскохозяйственная организация предоставит Украине финансовую помощь для фермеров. Об этом сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия.



Для сохранения урожая и экспорта аграрии Украины будут получать финансирование через проект, который был начат Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН на общую сумму 17 млн долларов. Денежные средства выделит на эти нужды правительство Японии, уже предоставленные средства Австралией, Бельгией, Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации, Европейским Союзом, Францией, Фондом Луи Дрейфуса, Украинским гуманитарным фондом и Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).



В рамках проекта будут восстанавливать мощности для хранения зерна и отлаживать логистические цепочки от сбора зерна до экспорта, обеспечивать производственный потенциал украинских фермеров. Это увеличение мощностей для лабораторных анализов продукции, предоставление для мелких производителей полиэтиленовых рукавов, модульных контейнеров для хранения зерна, оборудования для погрузки и разгрузки зерна.

"Украинские фермеры кормят себя, свои общины и еще миллионы людей по всему миру. Обеспечение возможности для продления производства, безопасного хранения и получения доступа к альтернативным рынкам для продажи своей продукции имеет очень важное значение для доступа к продовольствию, сохранения средств к существованию, укрепления продовольственной безопасности в Украине и обеспечения других стран, зависящих от импорта, стабильными и достаточными поставками зерна по приемлемой цене", – отметил Рейн Паульсен, директор офиса организации.

Планируется собрать до 60 миллионов тонн зерна в течение июля-августа, к тому же еще 30% хранилищ заполнены прошлогодним урожаем.

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