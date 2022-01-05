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Озвучен неутешительный прогноз цен на овощи в Украине: страна может потерять целую тепличную отрасль

Себестоимость продукции, производимой тепличными хозяйствами, на 50-60% зависит от энергоносителей

сегодня, 11:07
Автор:

Елизавета Черных
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Рост цен на энергоносители приведет к тому, что тепличные хозяйства будут вынуждены повышать стоимость продукции. Об этом заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей, пишет УНИАН. 

Озвучен неутешительный прогноз цен на овощи в Украине: страна может потерять целую тепличную отрасль

Овощи - фото из открытых источников

По прогнозу специалистов, минимум 50% производств могут получить убытки. Уже сегодня инфляция в промышленности бьет все рекорды и достигает 57%. Отмечается, что цены энергоресурсов в стране откровенно шокируют тепличные хозяйства и те, в свою очередь, вынуждены "пропустить" нынешний сезон.  

В УСПП отмечают, что себестоимость продукции, производимой тепличными хозяйствами, на 50-60% зависит от энергоносителей. Вследствие увеличения тарифов на газ цены на овощи и зелень практически не могут конкурировать с импортными продуктами, которые привозят в Украину из Турции, Нидерландов и Беларуси. Специалисты подчеркивают, что в этих странах производствам компенсируют часть цены на энергоресурсы. 

Украинские комбинаты уже начали закрываться, в том числе один из самых крупных в Европе, который находится в Киевской области. 

Прогноз цен на овощи для потребителей также неутешительный, поскольку стоимость может взлететь на 40%. Но аналитики считают, что рост стоимости на продукции не является выходом. Украинский потребитель не купит, например, рукколу, производимую в стране, за 60 гривен, когда на одном прилавке торгуют итальянской практически вдвое дешевле. 

Аналитики резюмируют, что за зиму наше государство может полностью потерять тепличную отрасль, если не вмешаться в ситуацию. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что птицефабрики в Украине могут остановить производство: названа причина. 


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Источник: https://www.unian.net/economics/agro/ukrainskie-teplichnye-ovoshchi-budut-stoit-v-dva-raza-dorozhe-importnyh-prognoz-novosti-11662435.html
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