Птицефабрики в Украине могут остановить производство: названа причина

Подорожание природного газа в Украине может стать причиной сворачивания производства мяса птицы. Об этом заявляют представители украинских птицефабрик, передает профильное издание AgroTrend.

Птицефабрики в Украине могут остановить производство - фото из открытых источников

Отмечается, что производители курятины обратились к главе Министерства аграрной политики Роману Лещенко. В письме, которое подписало восемь украинских предприятий, указано, что высокие цены на газ угрожают остановкой производства мяса птицы.

Предприятия называют газ основным энергоносителем, от которого напрямую зависят все производственные процессы.

"Еще в первом квартале 2020 года доля энергоносителей в себестоимости килограмма продукции птицеводства составляла 1,6 грн, в первом квартале выросла до 2,11 грн, в ноябре составила уже около 4 грн, а в декабре взлетела до 6,4 грн", — говорится в письме.

Кроме того, производители обращают внимание, что в связи с подорожанием голубого топлива, им придется повышать цены на продукцию на внутреннем рынке. Это в свою очередь грозит тем, что на украинских прилавках будет преобладать импортная курятина, что навредит отечественной отрасли.

Отметим, что из-за высокой цены на природный газ в Украине могут закрыться молокозаводы и пекарни и другие предприятия пищевой отрасли. Эксперты отмечают, что такие предприятия в зимний период понесут существенные убытки. Особенно это касается комбинатов и хозяйств, которые занимаются выращиванием овощей в теплицах.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что эксперт озвучил неутешительный прогноз цен на продукты в Украине в 2022 году.

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