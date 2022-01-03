Птицефабрики в Украине могут остановить производство: названа причина

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Елизавета Черных
Подорожание природного газа в Украине может стать причиной сворачивания производства мяса птицы. Об этом заявляют представители украинских птицефабрик, передает профильное издание AgroTrend.
Птицефабрики в Украине могут остановить производство - фото из открытых источников
Отмечается, что производители курятины обратились к главе Министерства аграрной политики Роману Лещенко. В письме, которое подписало восемь украинских предприятий, указано, что высокие цены на газ угрожают остановкой производства мяса птицы.
Предприятия называют газ основным энергоносителем, от которого напрямую зависят все производственные процессы.
Кроме того, производители обращают внимание, что в связи с подорожанием голубого топлива, им придется повышать цены на продукцию на внутреннем рынке. Это в свою очередь грозит тем, что на украинских прилавках будет преобладать импортная курятина, что навредит отечественной отрасли.
Отметим, что из-за высокой цены на природный газ в Украине могут закрыться молокозаводы и пекарни и другие предприятия пищевой отрасли. Эксперты отмечают, что такие предприятия в зимний период понесут существенные убытки. Особенно это касается комбинатов и хозяйств, которые занимаются выращиванием овощей в теплицах.
Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что эксперт озвучил неутешительный прогноз цен на продукты в Украине в 2022 году.
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