logo

BTC/USD

46523.29

ETH/USD

3754.28

LTC/USD

148.42

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес тарифы Птицефабрики в Украине могут остановить производство: названа причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Птицефабрики в Украине могут остановить производство: названа причина

Высокие цены на газ угрожают остановкой производства мяса птицы

сегодня, 20:36
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Подорожание природного газа в Украине может стать причиной сворачивания производства мяса птицы. Об этом заявляют представители украинских птицефабрик, передает профильное издание AgroTrend.

Птицефабрики в Украине могут остановить производство: названа причина

Птицефабрики в Украине могут остановить производство - фото из открытых источников

Отмечается, что производители курятины обратились к главе Министерства аграрной политики Роману Лещенко. В письме, которое подписало восемь украинских предприятий, указано, что высокие цены на газ угрожают остановкой производства мяса птицы. 

Предприятия называют газ основным энергоносителем, от которого напрямую зависят все производственные процессы. 

"Еще в первом квартале 2020 года доля энергоносителей в себестоимости килограмма продукции птицеводства составляла 1,6 грн, в первом квартале выросла до 2,11 грн, в ноябре составила уже около 4 грн, а в декабре взлетела до 6,4 грн", — говорится в письме. 

Кроме того, производители обращают внимание, что в связи с подорожанием голубого топлива, им придется повышать цены на продукцию на внутреннем рынке. Это в свою очередь грозит тем, что на украинских прилавках будет преобладать импортная курятина, что навредит отечественной отрасли. 

Отметим, что из-за высокой цены на природный газ в Украине могут закрыться молокозаводы и пекарни и другие предприятия пищевой отрасли. Эксперты отмечают, что такие предприятия в зимний период понесут существенные убытки. Особенно это касается комбинатов и хозяйств, которые занимаются выращиванием овощей в теплицах. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что эксперт озвучил неутешительный прогноз цен на продукты в Украине в 2022 году. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://agrotrend.com.ua/ukrayinski-ptahofabryky-mozhut-zupynytysya-cherez-czinu-na-gaz/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!