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Украинские пекарни и молокозаводы под угрозой закрытия: эксперт назвал причину

Предприятия понесут существенные убытки в связи с удорожанием энергоносителей

сегодня, 17:55
Автор:

Елизавета Черных
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По словам главы Союза украинского селянства Ивана Томича, украинские молокозаводы, пекарни и другие предприятия могут быть закрыты из-за высокой цены на газ в стране. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Голос". 

Украинские пекарни и молокозаводы под угрозой закрытия: эксперт назвал причину

Украинские пекарни и хлебозаводы под угрозой закрытия: эксперт назвал причину -

Томич отметил, что в зимний период отрасли пищевой промышленности и сельского хозяйства понесут существенные убытки в связи с удорожанием энергоносителей. В первую очередь убытки грозят тепличным комбинатам и хозяйствам, которые зимой занимаются выращиванием овощей. 

"Прогнозируют, что 80% таких домохозяйств или приостановят, или вообще перестанут заниматься овощеводством в этом году", – сообщил глава Союза украинского селянства. 

Кроме того, удар получат и другие предприятия, которые зависимы от энергоресурсов. В частности, это молочная отрасль, поскольку переработку продукции без тепла и электричества осуществлять невозможно. 

Также, отмечает Томич, под угрозой закрытия окажутся и пекарни, предприятия, перерабатывающие сахарную свеклу. 

Напомним, что у правительства есть планы снизить цену на голубое топливо, которое добывается на собственных скважинах, для хлебокомбинатов и пекарен, что будет достигать 25 тысяч грн за 1 тысячу кубов. Также по правительственному решению, торговая надбавка не должна быть больше 1 процента. Чиновники планируют действие этих ограничений на период карантина, не дольше чем до 31 марта нового года. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что у Зеленского рассказали, какие тарифы могут подскочить в Украине на 10-11%. В частности, речь идет о повышении цены за транспортировку голубого топлива. 


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Источник: https://golos.ua/news/yz-za-dorogogo-gaza-zakroyutsya-molochnye-zavody-y-pekarny-ekspert
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Обсуждения

читаем

сегодня, 18:17

то добре, селяни понесуть якісне молоко на базари,а заводики перестануть бадяжить дрянь! Все займе свої місця)

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