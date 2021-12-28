Кабмин собирается ограничить цену на газ производителям хлеба: подробности

У правительства есть планы снизить цену на голубое топливо, которое добывается на собственных скважинах, для хлебокомбинатов и пекарен, что будет достигать 25 тысяч грн за 1 тысячу кубов. Также по правительственному решению, торговая надбавка не должна быть больше 1 процента. Об этом сообщает РБК-Украина, обнародуя проект правительственного документа.

В Правительстве собираются снизить цены на газ для хлебопекарей (фото из открытых источников)

Чиновники планируют действие этих ограничений на период карантина, не дольше чем до 31 марта нового года.

В проекте документа, который они подготовили, цена на голубое топливо будет определяться каждый месяц, исходя из среднеарифметического значения от котировок бирж, но должно быть не больше 25 тысяч грн. за 1 тыс. куб. м

Также, в проекте постановления отмечено, что торговая надбавка при поставке голубого топлива из собственных скважин для пекарей должна составлять уровень не более одного процента.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине ТЭС и ТЭЦ могут перевести на газ, если не хватит угля. Согласно поручению Кабинета Министров профильные органы исполнительной власти и энергокомпании должны обеспечить возможности для перехода ТЭС и ТЭЦ по использованию угля на 100 процентное использование голубого топлива. На заседании Кабмина, завтра, 15 декабря будет принят соответствующий проект правительственного распоряжения. Как отмечают журналисты медиа, ссылаясь на имеющийся у них документ, переход на голубое топливо будет производиться при дефиците угля на период до 15 апреля следующего года. В проекте будущего распоряжения говорится, что должны быть приняты меры по обеспечению поставок электроэнергии и безубыточную деятельность при производстве электроэнергии на ТЭС и ТЭЦ при использовании ими "в качестве топлива 100% природного газа (на период отсутствия в достаточном количестве запасов угля на складах) производителей".

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