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У Зеленского рассказали, какие тарифы могут подпрыгнуть на 10-11%

При этом власти обещают, что цена газа для населения в течение этого отопительного сезона не будет увеличиваться

22 декабря 2021, 15:14
Автор:

Кравцев Сергей
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На Банковой не исключают, что возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%. Речь идет о тарифе на распределение и доставку "голубого топлива". При этом в Офисе президента уточнили, что на сегодняшний день нет оснований для пересмотра цены газа для населения во время отопительного сезона. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма, пишет официальный сайт ОП.

У Зеленского рассказали, какие тарифы могут подпрыгнуть на 10-11%

Тарифы. Фото из открытых источников

Ростислав Шурма отметил, Кабмин предварительно позаботился о том, чтобы тарифы на газ для потребителей остался на уровне прошлого года. То есть, по факту цена на газ оставалась ниже 8 гривен за кубометр. Также власти позаботились о субвенции из государственного бюджета для обеспечения льготным газом муниципальных теплокоммунэнерго.

Замглавы Офиса президента также обратил внимание на то, что тарифы на электроэнергию удалось удержать фактически на том же уровне. При этом повышении тарифа на поставку электроэнергии никак не повлияет на цены на энергоносители.

Читайте также на портале "Комментарии" — нардеп Инна Совсун рассказала, что вскоре за дешёвый газ и стабильные тарифы для населения сами же украинцы будут расплачиваться в продуктовых магазинах, покупая продукты первой необходимости по ценам, которые вырастут в несколько раз. Скачок цен нардеп объясняет тем, что бизнес, в отличии от рядовых потребителей, платит непомерные тарифы энергоносители и вынужден будет подымать цены на свою продукцию. Также нардеп обратила внимание, что холодная, морозная зима не входила в планы власти.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/v-ukrayini-vdalosya-uniknuti-rizkogo-zrostannya-tarifiv-na-p-72221
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