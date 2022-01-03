В 2022 году цены на продукты в Украине продолжат свой рост. Такой прогноз в эфире телеканала "Украина 24" озвучил экономист Григорий Кукуруза.

Эксперт озвучил неутешительный прогноз цен на продукты в Украине в 2022 году - фото из открытых источников

Специалист отметил, что в 2022 году инфляция планируется в пределах от 6% до 8%. По его словам, стоимость продуктов питания в стране пойдет вверх в наступившем году, но темпы инфляции будут замедляться.

"Ключевое – это то, что будут замедляться темпы инфляции, т.е. эта инфляция, оптимально определенная Нацбанком, на уровне 5%", — говорит эксперт.

В частности, Григорий Кукуруза отмечает, что подорожает пшеница, кукуруза, растительное масло, а также мясо — курица, говядина, свинина. Эти группы товаров, отмечает эксперт, привязаны к мировым ценам.

"И каждый аграрий понимает, что плюс-минус логистическая надбавка — цена на внутреннем рынке должна полностью равняться его возможности заработка на внешнем рынке...", — говорит Григорий Кукуруза.

Напомним, что в декабре 2021 цены на продукты в Украине увеличились на 2,43% по сравнению с ноябрем. Стоимость практически всех групп товаров поднялась. Например, бакалея за месяц подорожала на 3,31%, молочные продукты в среднем на 2,75%, мясо и мясные продукты — на 0,80%.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что экономисты проанализировали стоимость идентичного продуктового набора в Украине в Польше, в супермаркетах одной и тоже торговой сети. Так, выяснилось, что одинаковый набор социально значимых продуктов в Украине стоит на 8% дороже, чем в соседней стране (яйца, хлеб, сахар, молоко и т.д). О причинах такой разницы в ценах — читайте в материале портала.

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