Идентичный продуктовый набор из 24 социально значимых товаров в Украине дороже, чем в Польше. Такие данные привели украинские экономисты, рассказал исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин на телеканале OBOZREVATEL.

Продукты в Украине дороже, чем в Польше: как отличаются цены и почему - фото из открытых источников

По словам специалиста, был проведен расчет цен на продукты в торговых сетях, которые представлены как в нашей стране, так и Польше. Так, за украинский набор продуктов придется заплатить на 8% больше.

Экономисты рассчитали цены, указанные на официальных сайтах одинаковых супермаркетов в двух странах. Была рассчитана стоимость 24 продуктов питания, входящих в социально значимый пакет для жителей Украины.

Пендзин отметил, что курятина, молоко, хлеб, сахар и растительное масло в наборе продуктов из Польши, чем в украинском. Яблоки в соседней стране стоят меньше чем в Украине на 50%.

Экономист также уточнил, что "у поляков значительно больший лимит заработной платы, чем у украинцев". В частности, жители Украины тратят на продукты питания 46% дохода, в то время как поляки — всего 12%.

Причинами отличия цен Пендзин называет разницу в НДС на продукты, который в Польше составляет 5%, а в Украине — 20%.

Более того, по словам эксперта, в Брюсселе анонсировали, что со второго полугодия 2022 года пищевые продукты не будут облагаться НДС.

Также экономист отметил, что аграрная отрасль в странах Евросоюза на 60% дотируется государством, а в нашей стране нет.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, как изменились цены на продукты в Украине за месяц: что подорожало больше всего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!