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Продукты в Украине дороже, чем в Польше: как отличаются цены и почему

Яблоки в соседней стране стоят меньше чем в Украине на 50%

сегодня, 13:51
Автор:

Елизавета Черных
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Идентичный продуктовый набор из 24 социально значимых товаров в Украине дороже, чем в Польше. Такие данные привели украинские экономисты, рассказал исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин на телеканале OBOZREVATEL. 

Продукты в Украине дороже, чем в Польше: как отличаются цены и почему

Продукты в Украине дороже, чем в Польше: как отличаются цены и почему - фото из открытых источников

По словам специалиста, был проведен расчет цен на продукты в торговых сетях, которые представлены как в нашей стране, так и Польше. Так, за украинский набор продуктов придется заплатить на 8% больше. 

Экономисты рассчитали цены, указанные на официальных сайтах одинаковых супермаркетов в двух странах. Была рассчитана стоимость 24 продуктов питания, входящих в социально значимый пакет для жителей Украины. 

Пендзин отметил, что курятина, молоко, хлеб, сахар и растительное масло в наборе продуктов из Польши, чем в украинском. Яблоки в соседней стране стоят меньше чем в Украине на 50%. 

Экономист также уточнил, что "у поляков значительно больший лимит заработной платы, чем у украинцев". В частности, жители Украины тратят на продукты питания 46% дохода, в то время как поляки — всего 12%. 

Причинами отличия цен Пендзин называет разницу в НДС на продукты, который в Польше составляет 5%, а в Украине — 20%. 

Более того, по словам эксперта, в Брюсселе анонсировали, что со второго полугодия 2022 года пищевые продукты не будут облагаться НДС.

Также экономист отметил, что аграрная отрасль в странах Евросоюза на 60% дотируется государством, а в нашей стране нет. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, как изменились цены на продукты в Украине за месяц: что подорожало больше всего. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/produktyi-v-polshe-deshevle-chem-v-ukraine-ekonomist-nazval-prichinyi.htm?_ga=2.20063162.322168742.1640854102-2143249857.1592924968&_gl=1*2n6kmi*_ga*MjE0MzI0OTg1Ny4xNTkyOTI0OTY4*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MDg2MDM2My4yNDk
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