Пасха бьет по кошельку: яйца и мясо резко пошли вверх – сколько теперь придется платить

В канун Пасхи украинцы снова сталкиваются с неприятной тенденцией – продукты, без которых сложно представить праздничный стол, начали стремительно дорожать. Особенно это касается куриных яиц и популярных видов мяса. Еще две недели назад цены оставались стабильными, но сейчас ситуация резко изменилась .

Перед Пасхой в Украине стремительно дорожают яйца и мясо – актуальные цены

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Столичный рынок. За последние дни стоимость ключевых продуктов выросла сразу на несколько процентов, а в отдельных случаях почти на треть.

Яйца дорожают каждый день

Куриные яйца, традиционно являющиеся символом Пасхи, прибавили в цене от 6,5% до 8%. В частности, популярная категория С1 подорожала в среднем с 62 до 66 гривен за десяток. Яйца категории С0 теперь стоят около 70 гривен, тогда как раньше их можно было приобрести за 65. Самые дорогие – СВ – уже достигли 77 гривен за десяток.

Это только начало роста , ведь эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен ближе к празднику.

Курятина бьет рекорды роста

Еще ощутимее подорожало куриное мясо. За выходные цены выросли на 14–29%. Больше всего удивило окорочка – его стоимость подскочила с 97 до 125 гривен за килограмм. Куриное филе прибавило более 20% и сейчас продается примерно по 169 грн/кг.

Даже менее популярные части, например крыло, также не остались в стороне – цена выросла с 69 до 79 гривен за килограмм. Фактически курятина, считавшаяся доступной альтернативой, стремительно теряет этот статус .

Индейка и баранина тоже дорожают

Индейское мясо поднялось в цене на 5–17%. Филе индейки сейчас стоит около 315 гривен за килограмм, в то время как тушка продается примерно по 199 грн/кг. Баранина тоже не отстает: цены выросли на 8–18%.

Ошеек баранины прибавил сразу 40 гривен и достиг 280 грн/кг, а ребра теперь стоят около 260 гривен за килограмм. Таким образом, праздничное меню становится все более дорогим для украинцев .

Почему цены растут и что будет дальше

Эксперты объясняют: несмотря на то, что цены на курятину снижались несколько месяцев, себестоимость производства за это время существенно возросла. Это заставляет производителей пересматривать цены в направлении повышения.

В то же время экономисты прогнозируют, что яйца могут подорожать еще примерно на 10% к Пасхе. Причина проста – высокий спрос. Украинцы традиционно покупают эти продукты вне зависимости от цены , и торговые сети это учитывают.

В итоге ситуация выглядит довольно прогнозируемо: перед праздниками спрос растет, а вместе с ним и цены. И в этом году эта тенденция проявилась особенно резко.

Читайте также в "Комментариях", сколько обойдется пасхальная корзина в 2026 году.