Великдень б’є по гаманцю: яйця і м’ясо різко пішли вгору – скільки тепер доведеться платити

Напередодні Великодня українці знову стикаються з неприємною тенденцією – продукти, без яких складно уявити святковий стіл, почали стрімко дорожчати. Особливо це стосується курячих яєць та популярних видів м’яса. Ще два тижні тому ціни залишалися стабільними, але зараз ситуація різко змінилася.

Перед Великоднем в Україні стрімко дорожчають яйця та м’ясо – актуальні ціни

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Столичний ринок. За останні дні вартість ключових продуктів зросла одразу на кілька відсотків, а в окремих випадках – майже на третину.

Яйця дорожчають щодня

Курячі яйця, які традиційно є символом Великодня, додали у ціні від 6,5% до 8%. Зокрема, популярна категорія С1 подорожчала в середньому з 62 до 66 гривень за десяток. Яйця категорії С0 тепер коштують близько 70 гривень, тоді як раніше їх можна було придбати за 65. Найдорожчі – СВ – вже досягли 77 гривень за десяток.

Це лише початок зростання, адже експерти прогнозують подальше підвищення цін ближче до свята.

Курятина б’є рекорди зростання

Ще відчутніше подорожчало куряче м’ясо. За вихідні ціни зросли на 14–29%. Найбільше здивувало стегенце – його вартість підскочила з 97 до 125 гривень за кілограм. Куряче філе додало понад 20% і зараз продається приблизно по 169 грн/кг.

Навіть менш популярні частини, як-от крило, також не залишилися осторонь – ціна зросла з 69 до 79 гривень за кілограм. Фактично курятина, яка вважалася доступною альтернативою, стрімко втрачає цей статус.

Індичка і баранина теж дорожчають

Індиче м’ясо піднялося в ціні на 5–17%. Філе індички зараз коштує близько 315 гривень за кілограм, тоді як тушка продається приблизно по 199 грн/кг. Баранина також не відстає: ціни зросли на 8–18%.

Ошийок баранини додав одразу 40 гривень і досяг 280 грн/кг, а ребра тепер коштують близько 260 гривень за кілограм. Таким чином, святкове меню стає дедалі дорожчим для українців.

Чому ціни ростуть і що буде далі

Експерти пояснюють: попри те, що ціни на курятину знижувалися кілька місяців поспіль, собівартість виробництва за цей час суттєво зросла. Це змушує виробників переглядати ціни у бік підвищення.

Водночас економісти прогнозують, що яйця можуть подорожчати ще приблизно на 10% до Великодня. Причина проста – високий попит. Українці традиційно купують ці продукти незалежно від ціни, і торговельні мережі це враховують.

У підсумку ситуація виглядає доволі прогнозовано: перед святами попит зростає, а разом із ним – і ціни. І цього року ця тенденція проявилася особливо різко.

