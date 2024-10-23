Первый урожай хлопчатника в Украине: сколько удалось собрать

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Амбарцумян Анна
Тестовые плантации хлопчатника, которые были взорваны в восьми фермерских хозяйствах и научно-исследовательском участке в Одессе, завершают сбор урожая. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Урожай хлопка. Фото Минагрополитики Украины
В Украине завершается сбор первого урожая хлопчатника, высаженного весной этого года. В настоящее время тестовые плантации были созданы в Одессе на восьми фермерских хозяйствах и научно-исследовательском участке Украинского института экспертизы сортов растений. Площади, на которых выращивали хлопчатник, варьировались от 0,2 до 0,5 гектара.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль сообщил, что аграрии получили 110 кг семян хлопчатника, которые были посеяны на площади более 5 гектаров. Отмечено, что в Украину завезли пять сортов этой культуры: два из США, два из Германии и один из Турции.
Также сообщается, что в апреле 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект, упрощающий процесс регистрации хлопчатника.
Напомним, в сентябре украинским аграриям было начислено 25% компенсации за приобретенную в августе сельхозтехнику и оборудование отечественного производства, что составляет 98,5 миллиона гривен.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль провел важные переговоры с Федеральным министром сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром в рамках международной конференции "Хлеб мира 2024". Основными темами встречи стали поддержка аграрного сектора и противодействие российским атакам на сельское хозяйство.
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