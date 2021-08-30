Подчиненные Сенниченко лишили фермеров права обрабатывать землю: в Одессе обратились к Зеленскому

Одесские депутаты инициировали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой, новому министру внутренних дел Денису Монастырскому и другим представителям власти. В своем заявлении местные чиновники перечислили действия сотрудников ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала", которые якобы негативно повлияли на работу фермеров в Измайловском районе.

Дмитрий Сенниченко. Фото из открытых источников

Согласно информации депутатов, фермеры лишились возможности работать на более 500 га земли.

"Процесс разбазаривания государственных земель Килийского филиала ГП "ЦСЭСПМ" начался с момента назначения и.о. руководителя Центра Василия Сахненко в ноябре 2019 года. Сейчас этот процесс продолжает и его преемник Степан Красовский (назначенный в июне 2021 года). Речь о 320 га Измаильской сортоисследовательской станции (земли села Утконосовка), 140 га Килийской рисосеющей станции и 100 га Килийской сортоисследовательской станции (земли города Килия)", — сказано в обращении.

Отмечается, что якобы коррупционные действия чиновников по отношению к местным фермерам были доказаны в судебном порядке. В частности, фермерское хозяйство "Агропивдень +", которое ранее обрабатывало часть земель, но впоследствии было лишено этого права, а также всего урожая, добилось в суде признания вины представителей ГП и компенсации в размере 6,5 млн грн.

Впрочем, как указывают местные депутаты, судебные решения чиновники ГП не выполняют.

"События, которые происходят на территориях Килийского филиала ГП "Центра сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" последние два года, под руководством Сахненко, его первого заместителя Белоуса и преемника Красовского [...], очевидно, указывают на то, что этому вопросу уделить внимание должен лично Президенту Украины", — призывают депутаты.

Единственным учредителем Центра сертификации семян является Фонд государственного имущества Украины (с 2019 года возглавляет Дмитрий Сенниченко, — ред).

Одесские фермеры и местные депутаты просят президента Владимира Зеленского и руководителей правоохранительных органов Украины принять меры срочного реагирования.

"Инициировать силами правоохранителей общенационального уровня проверки деятельности руководителей ГП Сахненко и Красовского" с последующим привлечением их к уголовной ответственности за коррупционные действия и лишения права местных фермеров обрабатывать землю", — сказано в заявлении. О мерах реагирования депутаты также просят их уведомить официальным ответом на обращение.

Напомним, что информация о фактах кражи урожая фермеров с полей Центра сертификации семян на протяжении последних двух лет поступала с разных регионов Украины. Ситуация аналогичная одесской, в частности, имела место и в Запорожской области. Тогда экс-директора ГП Сахненко связывали с рейдерством депутаты Запорожского горсовета, которые лично выезжали на поля для защиты урожая фермеров.

Отметим, что Верховная рада и КМУ инициируют отставку Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Эту информацию подтвердил нардеп от СН Александр Качура.



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